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خالد عكاشة: الأطراف الأوروبية تعود بدور إيجابي كبير في القضية الفلسطينية.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:38 م
خالد عكاشة
خالد عكاشة
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محمد القاضي
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الاجتماع الوزاري الرباعي لبحث القضية الفلسطينية المنعقد في مصر أعاد المشهد الفلسطيني إلى الواجهة والأجندة الدولية مرة أخرى.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حل القضية الفلسطينية هو الحل الوحيد التي وجدت الدول الأربعة نفسها أمامه.

وأشار إلي أن هناك توافقا كبيرا من هذه الأطراف مع الرؤية المصرية، موضحا أن الأطراف الأوروبية تعود بدور إيجابي كبير في القضية الفلسطينية.

وأوضح أن خطة السلام الأمريكية التي صدرت منذ عاميين من الواضيح أصابها ارتجاج شديد، معقبا أنه لا يوجد منطق لتنفيذها علي الأرض.

ولفت مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلي أن إسرائيل مازالت تمضي حتى الآن في عمليات الاستيطان، مؤكدا أن الدول الأربعة اتفقوا أن عملية الاستيطان على الاراضي الفلسطينية من شأنه أن يعطل أي فرصة للسلام، وأن عمليات الإستيطان تضرب أفق السلام في الصميم.

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