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أخبار العالم

بوتين: قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان يوقعون على بيان حول تنمية كاراباخ

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:05 م
بوتين
بوتين
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على صالح
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن أن زعماء أرمينيا وأذربيجان وروسيا وقعوا على بيان حول تنمية منطقة كاراباخ، التي أصبحت موقعًا لنزاع عسكري أواخر العام الماضي.

واستغرقت المحادثات الثلاثية في موسكو قرابة أربع ساعات.

وقال بوتين بعد الاجتماع "إنهم نواب رئيس وزراء الدول الثلاث سيشكلون قريبا مجموعات عمل فرعية متخصصة وسيقدمون خططا مفصلة حول تطوير البنية التحتية والاقتصاد الإقليمي".

وأضاف الرئيس الروسي، إنه لم تقع أي حوادث خطيرة في المنطقة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 9 نوفمبر. وبموجب هذا الاتفاق ، تم نشر بعثة حفظ سلام روسية على طول خط التماس لضمان استمرار الهدنة.

وتابع بوتين بعد المحادثات "لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أن شروط الاتفاق يتم الالتزام بها بشكل عام ، ولم يتم تسجيل أي حوادث خطيرة".
اندلع نزاع ناغورني كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان في أواخر سبتمبر، ما أدى إلى وقوع إصابات عسكرية ومدنية من كلا الجانبين، وانتهت الأعمال العدائية بعد أن وافق الجانبان على وقف إطلاق النار بوساطة روسية في 9 نوفمبر".


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