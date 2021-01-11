ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النيابة العامة تأمر بحبس متهم بقتل طفل وهتك عرضه بأوسيم

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:10 م
محكمة
محكمة
Advertisements
محمد عبدالله
امرت النيابة العامة بحبس متهم بقتل طفل وهتك عرضه بمركز أوسيم محافظة الجيزة.

كان والد الطفل المجني عليه تقدم ببلاغ في 8 يناير الجاري بغياب ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات من مسكنه بأوسيم منذ اليوم السابق على الإبلاغ بعد خروجه منه لشراء حاجة له، وبإجراء الشرطة تحرياتها تبين مرافقة المتهم للمجنيَّ عليه قُبيل اختفائه، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه، وباستجوابه أقرَّ بارتكابه الواقعة وأنه اعتاد اصطحاب المجني عليه إلى مدرسته، ويوم الواقعة طلب المجني عليه منه اصطحابه إلى مسكنه -أي مسكن المجني عليه- فقصد به وحدة سكنية موهمًا إيَّاه قضاءهما وقتًا في اللعب سويًا، فهتك عرضه ثم قتله بعدما حاول المجني عليه مقاومته. 

وانتقلت «النيابة العامة» إلى الوحدة السكنية محل الواقعة لمعاينتها وناظرت جثمان المجني عليه فيها، وسألت حارس العقار الكائنة به فأكد مشاهدته المجني عليه صحبة المتهم يوم الواقعة، إذ صعدا إلى مسكن شقيقة المتهم -محل الواقعة-، وأكدت تحريات الشرطة النهائية ارتكاب المتهم الواقعة على هذا النحو. 

و أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وانتداب «الطبيب الشرعي» لتشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وكيفية وفاته، وانتداب «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» لرفع الآثار المادية بمسرح الحادث وفحصها، كما أمرت بالتحفظ على آلات المراقبة بمحيط محل الواقعة وفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم .. محاكمة «شندي» قاتل مقاول السلام

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شهيد الشهامة في السلام لجلسة 20 ديسمبر

أشعل النار عمدا في سيدة .. قرار من النائب العام بشأن بلطجي الإسكندرية

إحالة قاتل عجوز الإسكندرية إلى الجنايات .. المتهم انتقم منها لإبلاغها الشرطة عنه واتهامه بسرقة منقولات من جيرانها .. كاميرات المراقبة رصدت تفاصيل الجريمة

اليوم.. الحكم على متهم بقتل طفل ومحاولة هتك عرضه بالزاوية الحمراء

النيابة تأمر بحبس والد وزوج طفلة متوفاة بحي"الهرم" بعد مشاجرة بينهما

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تحذر: توجه للمستشفى فورًا في هذه الحالة

الإسماعيلي يودع البطولة العربية بهزيمة قاسية من الرجاء المغربي بثلاثية

أحمد موسى: هذا الفنان سيحيي حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد ..فيديو

إصابة أمير مرتضى منصور بفيروس كورونا

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. اليوم

9 مارس.. رامز جلال ومالك إم بي سي مصر أمام محكمة الجنح الاقتصادية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

"يا زينب عايزك تهتمي بمظهرك كويس".. سيارات تألقت مع البيه البواب | صور