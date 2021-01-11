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صبحي عسيلة: تحسن الأوضاع في مصر سبب تزايد الشائعات خلال الـ 6 سنوات الأخيرة .. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:05 م
شائعات
شائعات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء يتابع الشائعات منذ عام 2014 ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم لافتا إلى أن هناك تصاعد في الشائعات منذ عام 2014 حتى عام 2020 

وأضاف عسيلة خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان الشائعات في سنة 2014 كانت تصل نسبتها الي 2.3% وفي 2020 وصلت الشائعات الي 26.1%  مشيرا إلى أن الشائعات لا تتوقف وفي تزايد مستمر .

وأوضح عسيلة ، أن هناك قفزة حدث في الشائعات من عام 2019 حتى عام 2020 وهذا بسبب الانجازات التي قامت بها الدولة على ارض الواقع كما ان المشروعات التي يتم عملها يخرج عليها الكثير من الشائعات .
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