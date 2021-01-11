صبحي عسيلة: تحسن الأوضاع في مصر سبب تزايد الشائعات خلال الـ 6 سنوات الأخيرة .. فيديو

الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء يتابع الشائعات منذ عام 2014 ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم لافتا إلى أن هناك تصاعد في الشائعات منذ عام 2014 حتى عام 2020

عسيلة خلال

في برنامج

اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان الشائعات في سنة 2014 كانت تصل نسبتها الي 2.3% وفي 2020 وصلت الشائعات الي 26.1% مشيرا

الشائعات لا تتوقف وفي تزايد مستمر .