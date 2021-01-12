الثور تشاركك الأفراح والأحزان والقوس لديها براءة أبراج النساء في الصداقة

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج ،لذلك كشف خبير الأبرج نور فيصل عن أبراج النساء فى الصداقة ،وقال من خلال منشور له على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي الآتي .





برج الحمل للنساء في الصداقة وفق الأبراج مولودة الحمل شخصية فريدة من نوعها، فهي كريمة النفس وتقدّم الخدمات للجميع. وأما صديقتها المفضلّة فتنتمي الى برج الدلو عادةً.





برج الثور للنساء في الصداقة وفق الأبراج مولودة الثور تتشارك مع صديقتها أفراحهن وأحزانهن؛ لأنها مخلصة وذكية ويمكنها أن تتشارك معها الأحاديث الجدية. ومن أفضل الصديقات لها مولودة الحوت.





برج الجوزاء للنساء في الصداقة وفق الأبراج تتمتّع مولودة الجوزاء بجاذبية كبيرة، وهي إنسانة كريمة ومتسامحة مع كل ما يرتكبها الأصدقاء بحقها. مولودة الجوزاء انفعالية، وقد تفقد السيطرة على نفسها. وأما صديقتها الحقيقية فهي من برج الحمل.





برج السرطان للنساء في الصداقة وفق الأبراج تحب مولودة السرطان أن تكوّن الصداقات مع الآخرين، تتدخّل مولودة السرطان أحيانًا بمشكلات غيرها، وهي مزاجية وفي الكثير من الاحيان منطوية على نفسها. والصديقة الأفضل لها هي من برج الثور.





برج الأسد للنساء في الصداقة وفق الأبراج مولودة الأسد نرجسية، وهي عنيدة وتحب الناس من حولها، ولكنها أيضًا مغرورة وتحب القيادية. وأفضل صديقة لها هي من برج الجوزاء.





برج العذراء للنساء في الصداقة وفق الأبراج لا تحب مولودة العذراء الأضواء، ولكنها تحب تكوين الصداقات وتحب أن تكون مفيدة في كل الأمور التي تقوم بها. من أبرز الصديقات اللواتي يعدن قريبات منها مولودة برج السرطان.





برج الميزان للنساء في الصداقة وفق الأبراج مولودة الميزان هي صديقة الجميع، فهي تحب أن تعلم كل ما يدور عن الناس القريبين منها. عادةً تكون مولودة الميزان دبلوماسية. وأما الصديقة المفضلّة لها فهي من برج الأسد.





برج العقرب للنساء في الصداقة وفق الأبراج مولودة العقرب مخلصة عادة لأصدقائها، ولكن في الكثير من الأحيان تعاكسها الظروف فتصبح شريرة وتحاول الانتقام من كل من يؤذيها، وأما صديقتها القريبة فهي من برج العذراء.





برج القوس للنساء في الصداقة وفق الأبراج مولودة القوس شخصية صادقة وقلبها طيّب ولديها براءة التعبير عمّا يدور ببالها، التزامات مولودة القوس قليلة. وأفضل صديقاتها مولودة الميزان.





برج الجدي للنساء في الصداقة وفق الأبراج تسعى مولودة الجدي الى كسب إعجاب الآخرين بأي طريقة كانت، وتحب سماع كلمات الإطراء وتحب الاختلاط بالجميع. أما صديقتها القريبة هي من برج العقرب.





برج الدلو للنساء في الصداقة وفق الأبراج صداقات مولودة الدلو كثيرة ومتعددة ولا تمنح ثقتها للآخرين إلا بعد التدقيق بهم. هي امرأة تكره الكذب والخداع. وأما صديقتها المفضلّة فهي مع برج القوس.





برج الحوت للنساء في الصداقة وفق الأبراج مولودة الحوت تبحث على الدوام عن أصدقاء أهل للثقة وتحب المرح والتفاؤل فيهم. تحب من يدير الأعمال ببراعة ويكون متقدمًا عن الآخرين. وصديقتها المفضلّة هي من برج الثور.