هذه الدولة صاحبة أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا في العالم

أصبح انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم خطرا يهدد الملايين، ولكن في أيرلندا الوضع مختلف، بعدما أظهرت أرقام معدل الإصابة بها أن لديها أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بـ كوفيد-19 في العالم لكل مليون شخص.





ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم إصدار الإحصائيات من قبل جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، وقالت تاويساش رئيس الوزراء الأيرلندي إن السلالة الجديدة للفيروس في جنوب شرق إنجلترا كان لها تأثير كبير على انتقال الفيروس في أيرلندا بقوة.





ونفى ميشال مارتن رئيس الوزراء الأيرلندي أن تكون حكومته قد أعطت معلومات خاطئة بفتح أجزاء من الاقتصاد قبل عيد الميلاد، وفي حديثه اليوم الاثنين، قال إن الالتزام بالقيود في أيرلندا بدأ يضعف بالفعل في الأسبوعين اللذين سبقا عطلة عيد الميلاد.





وقال إن الحكومة الأيرلندية لم تفكر أبدًا في إغلاق الحدود مع أيرلندا الشمالية كطريقة للحد من انتشار الفيروس، موضحا إن كبير المسؤولين الطبيين في البلاد الدكتور توني هولوهان أخبره أن السلالة الجديدة للفيروس تمثل 45٪ من أحدث 92 عينة خضعت لاختبارات إضافية ، مقارنة بـ 25٪ من تلك التي تم اختبارها في الأسبوع المنتهي في 3 يناير و9٪ قبل أسبوعين.





في غضون ذلك، وصف رئيس جمعية مستشاري المستشفيات الأيرلندية الوضع في المستشفيات في جمهورية أيرلندا بأنها في حالة طوارئ، وقال البروفيسور آلان إيرفين إن نظام المستشفى كان تحت ضغط أكبر من أي وقت مضى.





وأوضح أنه تم إدخال 1000 شخص يعانون من أمراض مرتبطة بـ كوفيد-19 إلى المستشفيات منذ 2 يناير، وتضاعفت أرقام الدخول، في كل من العناية المركزة أسبوعيا، محذرا من الاستمرار بنفس المعدل بأنه لن يكون النظام قادرًا على استيعاب أعداد المرضى.