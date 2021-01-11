مستشار الرئيس لشئون الصحة: المسحة ليست معيارا لتحديد الإصابة بـ كورونا ..فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الاعتماد فقط على المسحة ليس المعيار الوحيد لتحديد الإصابة بكورونا.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتى"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأشعة المقطعية تظهر ما إذا كان الشخص أصيب بكورونا أم لا.





وأشار إلى أن نسبة الإيجابية في المسحة تصل إلي 65%، موضحا أنه يجب ألا نكتفي بمسحة واحدة إذا كانت النتيجة سلبية.





وأوضح أن كل دول العالم تضررت من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الذي يحدث حاليا أن الحالات تزايدت وكان هناك توقع بذلك، متابعا «أرقام الانخفاض في أعداد المصابين بكورونا صحيحة وليست خادعة».





وتابع «مصر في مرحلة تذبذب في أعداد المصابين بـ كورونا»، مؤكدا «الدولة اتخذت إجراءات احترازية شديدة لمواجهة فيروس كورونا».





وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، «نأمل في تحقيق الاستقرار وانخفاض أعداد المصابين بكورونا خلال الأسبوع المقبل».



