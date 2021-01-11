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رياضة

عبد المنصف: دجلة كان الأقرب للفوز أمام بيراميدز

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:02 م
محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف
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محمد رشاد
أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق  الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، أن التعادل أمام بيراميدز بهدف لكل فريق ربما تكون نتيجة مقبولة في ظل مواجهة فريق به العديد من اللاعبين المميزين.

وتعادل وادي دجلة أمام بيراميدز، مساء اليوم الإثنين، بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري we المصري.

وقال عبد المنصف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "نتيجة التعادل مقبولة، بعدما خسرنا اللقاء السابق بدون أي داع رغم النتيجة والأداء قبلها أمام الأهلي".

وأضاف: "بيراميدز لا يقل عن الأهلي والزمالك ودائما ينافس على البطولات، ووادي دجلة كان الأقرب للفوز عليه".

وأوضح أن بيراميدز فتح خطوط الملعب في الدقائق الأخيرة ولم يكن هناك تركيز في الهجمات المرتدة من لاعبي دجلة لاستغلال تقدم بيراميدز.
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