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طريقة عمل شوربة سي فود

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:01 ص
سي فود
سي فود
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أسماء عبد الحفيظ
تعد شوربة سي فود ،محببة ومفضلة لدى الكثير ،لذلك تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة مبتكرة لتحضير شوربة السى فود .
 
مقادير شوربة سي فود

1 كوب بلح بحر 
2 كوب جمبري  صغير مقشر
1 كوب كاليماري أصابع 
2 كوب سمك فيليه  مكعبات
2 حبة كابوريا 
3 فص ثوم 
2 كوب كريمة 
بصل مفروم 
2 كوب ماء مغلي 
ملح 
كمون ناعم 
فلفل اسود 
1 ملعقة كبيرة ورق كرفس مفروم ناعم
2 ملعقة كبيرة زبدة 
2 ملعقة كبيرة زيت عصرة ليمون 

طريقة تحضير شوربة سي فود

* يشوح البصل في زبدة وزيت على النار ثم يضاف الكرفس ثم الثوم والملح والفلفل

* يضاف الجمبري ثم الكالماري ثم السمك ثم بلح البحر ثم الكابوريا والكمون.

* يضاف الماء وتترك حتى تغلي.

* تضاف الكريمة والكرفس وتترك حتى تمتزج المكونات.

* تقدم وفوقها عصرة ليمون بالهنا.
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