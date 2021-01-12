طريقة عمل شوربة سي فود

تعد شوربة سي فود ،محببة ومفضلة لدى الكثير ،لذلك تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة مبتكرة لتحضير شوربة السى فود .

مقادير شوربة سي فود





1 كوب بلح بحر

2 كوب جمبري صغير مقشر

1 كوب كاليماري أصابع

2 كوب سمك فيليه مكعبات

2 حبة كابوريا

3 فص ثوم

2 كوب كريمة

بصل مفروم

2 كوب ماء مغلي

ملح

كمون ناعم

فلفل اسود

1 ملعقة كبيرة ورق كرفس مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت عصرة ليمون





طريقة تحضير شوربة سي فود





* يشوح البصل في زبدة وزيت على النار ثم يضاف الكرفس ثم الثوم والملح والفلفل





* يضاف الجمبري ثم الكالماري ثم السمك ثم بلح البحر ثم الكابوريا والكمون.





* يضاف الماء وتترك حتى تغلي.





* تضاف الكريمة والكرفس وتترك حتى تمتزج المكونات.



