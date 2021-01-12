طريقة عمل شوربة سي فود

تعد شوربة سي فود ،محببة ومفضلة لدى الكثير ،لذلك تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة مبتكرة لتحضير شوربة السى فود .
مقادير شوربة سي فود
1 كوب بلح بحر
2 كوب جمبري صغير مقشر
1 كوب كاليماري أصابع
2 كوب سمك فيليه مكعبات
2 حبة كابوريا
3 فص ثوم
2 كوب كريمة
بصل مفروم
2 كوب ماء مغلي
ملح
كمون ناعم
فلفل اسود
1 ملعقة كبيرة ورق كرفس مفروم ناعم
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة زيت عصرة ليمون
طريقة تحضير شوربة سي فود
* يشوح البصل في زبدة وزيت على النار ثم يضاف الكرفس ثم الثوم والملح والفلفل
* يضاف الجمبري ثم الكالماري ثم السمك ثم بلح البحر ثم الكابوريا والكمون.
* يضاف الماء وتترك حتى تغلي.
* تضاف الكريمة والكرفس وتترك حتى تمتزج المكونات.
* تقدم وفوقها عصرة ليمون بالهنا.