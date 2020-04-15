طريقة عمل شوربة نودلز لرفع المناعة ومحاربة الفيروسات

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل " شوربة نودلز " بمذاق لا يقاوم وشكله شهى وسريع ،و بمكونات تساعد على رفع المناعة فى ظل انتشار الفيروسات لمحاربة الفيروسات وإمداد الجسم بالمزيد من الحصانة والمناعة .
مقادير شوربة نودلز
صدور دجاج مكعبات
مكعب مرق
ملح وفلفل
بسلة
كرفس
كرات أو البصل الأخضر
جزر
نودلز
أرز
زبد
ثوم
ورق لورا
طريقة تحضير شوربة نودلز
* يشوح الدجاج في الزيت مع الملح والفلفل ثم تضاف الزبدة.
* يضاف الثوم ثم مكعب المرق، وورق اللورا والجزر ثم البصل الأخضر ثم البسلة.
* ثم يضاف الكرفس والماء المغلي.
* وأخيرا تضاف النودلز ثم تترك حتى تمام التسوية وتقدم.