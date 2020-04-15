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طريقة عمل شوربة نودلز لرفع المناعة ومحاربة الفيروسات

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:22 ص
شوربة نودلز
شوربة نودلز
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل " شوربة نودلز " بمذاق لا يقاوم وشكله شهى وسريع ،و بمكونات تساعد على رفع المناعة فى ظل انتشار الفيروسات لمحاربة الفيروسات وإمداد الجسم بالمزيد من الحصانة والمناعة .
 
مقادير شوربة نودلز

صدور دجاج مكعبات
مكعب مرق 
ملح وفلفل 
بسلة 
كرفس 
كرات  أو البصل الأخضر
جزر 
نودلز 
أرز 
زبد 
ثوم 
ورق لورا 

طريقة تحضير شوربة نودلز


* يشوح الدجاج في الزيت مع الملح والفلفل ثم تضاف الزبدة.

* يضاف الثوم ثم مكعب المرق، وورق اللورا والجزر ثم البصل الأخضر ثم البسلة.

* ثم يضاف الكرفس والماء المغلي.

* وأخيرا تضاف النودلز ثم تترك حتى تمام التسوية وتقدم.
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