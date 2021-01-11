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وزيرة التجارة والصناعة: تلقينا 20 ألف طلب لإحلال وتجديد المركبات..فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:11 م
وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة
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محمود محسن
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هناك 20 ألف تقدموا بطلبات إحلال وتجديد المركبات لكن في حين من قام بالتسجيل على الموقع تجاوز 57 ألف تسجيل.

وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن المواطن يقوم بتسجيل الحساب وبعد ذلك يراجع الشروط مشيرة إلى أنني أتوقع الزيادة خلال الفترة القادمة.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة ان هناك تنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الداخلية والتنمية المحلية على أساس بدء الإجراءات الفعلية لتنفيذ المبادرة,

وأشارت جامع إلى أن الطلب الأول على الأجرة والملاكي ولكن الميكروباصات ستكون متوفرة في شهر أبريل وسيتم مراجعة الطلبات والشروط وتوجيههم إلى البنوك المتعاملة ومعرفة الشروط والمستندات.

قالت وزيرة التجارة والصناعة أنه بعد ذلك يتم تسليم السيارة الخاص بالمواطن للتخريد ويتم التخريد بالتعاون بين الداخلية والتنمية المحلية والبيئة في تخصيص المكان المحدد للتخريد.
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