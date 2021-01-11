حالة نادرة.. طفلة تعيش بقلبها خارج صدرها منذ الولادة | صور

وُلدت طفلة بحالة نادرة، فلم يتشكل قفصها الصدري وعضلات بطنها بشكل صحيح؛ مما جعل قلبها يقطن بارزًا خارج صدرها.





عانت الطفلة «فيرسافيا بورون جونشاروفا»، البالغة 11 عامًا، الآن، من خلل في التكوين منذ الولادة مما جعل قلبها ينمو خارج صدرها.





عندما كانت والدة فيرسافيا وتدعى «داري» حاملًا أخبرها الأطباء بأن ابنتها من المحتمل أن تموت إما أثناء الحمل وإما أثناء الولادة.





لكن فيرسافيا تحدت الصعاب ونجت، وهي الآن طفلة جميلة مفعمة بالحيوية تستمتع بالغناء، الرقص واللعب مع أصدقائها.





تقول والدتها "إنها طفلة معجزة وأنا أحب ما هي عليه.. إنها فريدة تمامًا.. وهي واحدة من بين مليون شخص تولد بهذه الحالة".





يحب شقيقها الصغير الاقتراب من قلب أخته وأن يلمسه ويضع يديه ووجهه عليع، يعتقد أن قلبها شيء ساحر وجميل.





تسمى هذه الحالة Pentalogy of Cantrell، وتؤثر على واحد فقط من بين كل مليون مولود حي ولا تسبب ألمًا للصغار في الحياة اليومية.





ومع ذلك، فإنها تترك قلبها مكشوفًا لأنه يقع أسفل سطح الجلد مباشرة، مما يعني أن الطفلة يجب أن تكون حريصة على ألا تصطدم صدرها، لأن هذا قد يكون خطيرًا للغاية أو حتى قاتلًا، ولحماية قلبها ومنع حدوث أي إصابات، ترتدي عادة غطاء الصدر.





وتعاني فيرسافيا أيضًا من خلل في الحاجز البطيني، وهي حالة يتكون فيها ثقب بقلبها في مكان التقاء أجزاء من الحاجز البطيني.





وعلى مر السنين، قضت الطفلة الكثير من الوقت في المستشفى وتحتاج أحيانًا إلى خزان أكسجين لمنع مستوياتها من الانخفاض بشكل كبير.



