المدعي العام في واشنطن يبحث توجيه اتهام رسمي لـ ترامب

أعلن المدعي العام في العاصمة الأمريكية، واشنطن، كارل راسين، أن مكتبه يبحث في احتمالية اتهام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وآخرين بالتحريض على العنف عندما تحدثوا لحشد من الناس في وقت سابق، قبل اقتحام الكونجرس الأمريكي الأربعاء الماضي.





وقال راسين لشبكة "إم.إس.إن.بي.سي" الأمريكية، إن التحقيق في هذا الشأن قائم، ولكنه يتطلع إلى اتهام يتم قبله، حيث يتوفر فيه دليل واضح على التحريض لارتكاب عنف متوقع.





واعتبر راسين أن تعليقات ترامب، ومحاميه، رودي جولياني، ونجله، ترامب الابن، والنائب الجمهوري، مو بروكس، أثارت غضب أنصار الرئيس، الذين ذهبوا لاحقًا لإشعال أعمال الشغب أمام مبنى الكونجرس.





وأضاف: "من الواضح أن الحشد كان مضطربًا، وركزوا على مبنى الكونجرس، وبدلًا من أن يقوموا (ترامب ومحاميه ونجله) بتهدئة الاحتجاجات أو التأكيد على السلمية على الأقل، قاموا بتشجيع هؤلاء الأشخاص وأثاروا غضبهم".



