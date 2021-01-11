تكفى 20 مليون مواطن.. وزيرة الصحة: تعاقدنا على 40 مليون جرعة من لقاح سينو فارم الصينى

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه تم التعاقد على 40 مليون جرعة من لقاح سينو فارم الصيني وهي جرعة تكفي عشرين مليون مواطن.





وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى مقدم برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر قناة "أون أي"، أن آخر 10 أيام شهدت انخفاضا ملحوظا في متوسط الحالات، وال 3 أيام الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا، مضيفة "مصر من أقل دول العالم في وفيات الأمراض المزمنة بسبب كورونا".





وتابعت: "كان هناك تحديات في الفترة الأخيرة، ومشكلة نقص الأكسجين رصدت في آخر 3 أسابيع في العالم كله لأن كل الحالات الداخلي توضع على الأكسجين لتحسين حالتها".