خاص| الحكومة: لن نصدر عملات معدنية من فئات 5 أو 10 جنيهات

أكدت مصادر بارزة بوزارة المالية، أنه لن يتم اصدار أو سك عملات معدنية من فئات 5 و 10 جنيهات للتداول اليومي أو التذكاري خلال الفترات القادمة.





وقالت المصادر لـ "صدى البلد" إن مصلحة سك العملة باعتبارها احدي الكيانات التابعة لـ" المالية" ستكتفي بعمليات اصدار وسك العملات المعدنية في شكلها التداولي اليومي أو التذكاري لفئات 50 قرشا و جنيه فقط وبحد أقصى.





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وأكدت المصادر ان هناك مساعى حثيثة لاستعادة مكانة مصلحة سك العملة باعتبارها من اقدم المصالح الحكومية في تاريخ مصر الحديث؛ مشيرة إلي أن تلك الاجراءات من خلال التطوير الفني والتقني و الكوادر البشرية للمصلحة باعتبارها استراتيجية واضحة المعالم تستهدفها وزارة المالية علي مستوي القطاعات والمصالح التابعة بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.



وكشفت المصادر عن أن حجم الاحتياجات اليومية من الفكة لجهاز مترو الأنفاق تبلغ ربع مليون جنيه للتداول اليومي، موضحة ان مصلحة سك العملة تدبر احتياجات يومية للأسواق و القطاعات الحكومية عبر مصلحة الخزانة العامة التابعة لـ المالية بما يجاوز حاجز الـ 3ملايين جنيه يوميا.