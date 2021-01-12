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اقتصاد

سعر الذهب اليوم 12-1-2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:09 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 12-1-2021، بعد زيادة المعدن الأصفر أمس الإثنين بمتوسط طفيف قدره جنيه واحد في محلات الصاغة.

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا علي مستوي أعيرة الذهب نحو 810 جنيها .
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بينما بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 926 جنيها اليوم مقابل 925 جنيها .

وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط قيمة بين أعيرة الذهبة نحو 694 جنيها .

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة في أعيرة الذهب نحو 540 جنيها .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6480 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.8 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 925.714 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب

وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب
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