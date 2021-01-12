نفسي أتعلم عربي عشان أعرف بيكلم مين.. إيطالية تروي كواليس ارتباطها بمصري في الفيوم

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، تقريرا عن السيدة الإيطالية "ديسيرية" والتي تركت إيطاليا وتزوجت رجلا مصريا يدعي محمد جمال، وقررت العيش معه في قرية صغيرة بمحافظة الفيوم.





وتقول ديسيرية والتي أطلقت علي نفسها اسم "أمينة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc والمذاع عبر قناة " دي إم سي"،: "إنها تشتاق إلى كل شيء في إيطاليا، لكن عندما تذهب إلى إيطاليا، تشتاق إلى مصر، لأن إيطاليا حلوة ومصر حلوة، لكن كل شخص يحب بلده.





وعن الطبخات المصرية كشفت أنها تعرف طبخ الأكلات المصرية، مثل الأرز بالشعرية، وصينية البطاطس، والطبيخ، ومرة عملت جلاش شكله جميل أوي، ولكن نسيت أحط الشربات.





وأردفت:" لا أنسى إيطاليا، ولكن أعود لزيارتها كل سنتين أو ثلاث، وأحب الفيوم ومصر، وأحب لبس العبايات، وعايزة اتعلم أكتب عربي علشان أعرف هو بيكلم مين على التلفون.. هو بيكلم صورة بنت وبيقولي ده راجل.. وأنا لدي أبناء، وهم: كريم وجمال وأحمد وسارة.





وأوضحت: "تعرفت عليه في المستشفى، وكان عندي 17 سنة، ومكنتش عايزة اتجوز ومش عايزة حاجة خالص، ولكن كلمته كتير، وبعدها قررت العيش معه في الفيوم، وكنت أعيش في روما، وهناك فارق كبير بين المكانين، ولكني فرحانة أوي، ومبسوطة كتير.





وبدوره كشف محمد جمال، زوج السيدة الإيطالية، أن أول مرة رآها كانت في المستشفى حيث كانت تزور جدها المريض الذي يعالج في المستشفى، بينما كان هو يزور أحد أصدقائه ويتردد على المستشفى كل أربعاء، وهي كانت تزور جدها في نفس التوقيت، وبعدها زاد تعارفهما عندما وجدها في أحد المرات تقف في المطر وتنتظر استقلال حافلة، فعرض عليها أن يوصلها فوافقت، وحدث هذا التعارف بينهما منذ هذا الوقت في عام 2006، حيث اكتشف أنها جارته ومن هنا بدأت علاقتهما.