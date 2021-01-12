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أخبار العالم

دولة جديدة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:47 ص
كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا
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شريف سيد
أعلن ملك ماليزيا، عبد الله باهانج، حالة الطوارئ في البلاد؛ للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ومن ناحية أخرى،  أعلن رئيس الوزراء الماليزي أن الحكومة وقعت اتفاقية لقاح فيروس كورونا مع شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا، بما في ذلك 10٪ أو 6.4 مليون جرعة إضافية من اللقاح.

وأعلنت ماليزيا نها تجري مفاوضات مع شركة "فايزرـ بيونتيك" لزيادة مشترياتها من اللقاحات المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك لتغطية 20% أخرى من سكانها.

وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية أن وزير العلوم الماليزي خيري جمال الدين قال إن بلاده تعقد مفاوضات أيضا لتأمين 6.4 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.
وكانت ماليزيا قد حصلت على 12.8 مليون جرعة من شركة "فايزر"، بموجب اتفاق تم توقيعه. 


يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، هو أول لقاح يتم تسجيله رسميا في العالم، وحصل ذلك في بداية شهر أغسطس الماضي.

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