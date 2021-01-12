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رياضة

الإسماعيلي يعود للقاهرة اليوم بعد خسارة البطولة العربية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:37 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
تعود بعثة فريق الإسماعيلي، الى القاهرة، اليوم الثلاثاء، بعدما ودع الفريق بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، عقب الهزيمة من الرجاء بثلاثة أهداف دون رد في إياب الدور قبل النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بتفوق الإسماعيلي، بهدف نظيف في الإسماعيلية، قبل أن يتجه الفريق المصري إلى المغرب، لخوض لقاء الإياب اليوم.

وتأهل الرجاء المغرب إلى المباراة النهائية للبطولة لمواجهة اتحاد جدة السعودي، والذي نجح في التفوق على مواطنه الشباب في الدور قبل النهائي.

طالبت جماهير النادي الإسماعيلي، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل لحل مجلس إدارة الدراويش، عقب الخروج المذل من البطولة العربية بالهزيمة بثلاثية نظيفة أمام الرجاء المغربي، كما طالبت الجماهير بتتدخل محافظ الإسماعيلية.

وفي وقت سابق قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عقد اجتماع طارئ بعد الهزيمة أمام الرجاء المغربي في إياب دور قبل النهائي ووداع بطولة كأس محمد السادس؛ من أجل وضع خطة لامتصاص غضب الجماهير بعد وداع البطولة، ولاختيار جهاز فني جديد لقيادة الدراويش الفترة المقبلة. 

وعلم موقع "صدى البلد" أن الإسماعيلي تواصل مع ربيع ياسين لقيادة الإسماعيلي خلفا لأبوطالب العيسوي المدير الفني للفريق.

وتسود حالة من الغضب، الشارع الإسماعيلاوي عقب الهزيمة أمام الرجاء، خوفًا على مصير الإسماعيلي الفترة المقبلة، مطالبين مجلس إبراهيم عثمان بالرحيل .
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