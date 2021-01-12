الإسماعيلي يعود للقاهرة اليوم بعد خسارة البطولة العربية

تعود بعثة فريق الإسماعيلي، الى القاهرة، اليوم الثلاثاء ، بعدما ودع الفريق بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، عقب الهزيمة من الرجاء بثلاثة أهداف دون رد في إياب الدور قبل النهائي.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين ، قد انتهت بتفوق الإسماعيلي ، بهدف نظيف في الإسماعيلية، قبل أن يتجه الفريق المصري إلى المغرب ، لخوض لقاء الإياب اليوم.





وتأهل الرجاء المغرب إلى المباراة النهائية للبطولة لمواجهة اتحاد جدة السعودي، والذي نجح في التفوق على مواطنه الشباب في الدور قبل النهائي.



