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أخبار العالم

انخفاض كبير.. الصين تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:37 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، هو ما يعد انخفاضا كبيرا في الإصابات. 

وقالت اللجنة إنها سجلت 42 إصابة محلية، و13 إصابة لمواطنين قادمين من الخارج.

كما سجلت الصين 81 إصابة بالفيروس دون أي أعراض، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس. 

وبلغ العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 87591 حالة ، وبلغ عدد القتلى 4634.

وأكملت مقاطعة هيبي الواقعة شمال الصين، برنامجها للاختبارات الجماعية لأكبر عدد من السكان، في محاولة لاحتواء أسوأ تفشٍ لفيروس كورونا في البلاد منذ شهور، وفقًا لما ذكره نائب رئيس بلدية المقاطعة شو جيان بي، بحسب ماذكرت وسائل إعلام دولية.

وفي وقتٍ قياسي وبدقة كبيرة رغم العدد الضخم، تم فحص حوالي 17 مليون شخص، أكثر من 10.2 مليون منهم في عاصمة المقاطعة شيجياتشوانج و 6.7 مليون في مدينة شينجتاى ، وفقًا لوكالة أنباء "شينخوا" الحكومية.

بدأت الاختبارات الجماعية يوم الأربعاء الماضي حيث أبلغت المدينتان عن أكبر انتشار محلي في البر الرئيسي للصين منذ شهور.
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