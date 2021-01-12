التحول الرقمي والقرصنة على مائدة اجتماعات الجامعة العربية لمدة 48 ساعة

تستضيف جامعة الدول العربية اليوم الإثنين، الدورة العادية للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في دورتها الخمسين، برئاسة الأمين العام العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة رؤساء ومدراء المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية ومؤسسات التمويل العربية.





و في هذا الصدد، صرح الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية ان لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الامين العام تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك ( منظمات واتحادات ومؤسسات تمويل عربية ) لزيادة فعالية العمل العربي المشترك وتلافي الازدواجية ، واضاف ان هذه الدورة ستعقد عن طريق آلية الاتصال عن بعد بتقنية الفيديو كونفرانس و حضوريا بمقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولجيا والنقل البحري بالقرية الذكية بالقاهرة ) ، وسوف ستناقش عدد من المواضيع الهامة في جدول اعمالها .





واوضح محمد خير ان محور اعمال هذه الدورة التي تستمر على مدار يومين، سيكون بعنوان التحول الرقمي والقرصنة الالكترونية (حماية الشبكات في مؤسسات العمل العربي المشترك).





واشار إلى أن الاجتماعات ستناقش موضوع التحول الرقمي والقرصنة الرقمية وحماية الشبكات ومقترحات للشراكات العربية الرقمية مقدمة من مؤسسة طلال أبو غزالة العالمية وهي مجموعة من المشاريع والتي تتضمن انشاء شراكات بين المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات القطاع الخاص النظيرة لها ، كما سيتم متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة والخاصة برؤية منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك لمواجهة تداعيات ازمة فيروس كورونا على الاقتصاديات والمجتمعات العربية ، والإجراءات التي اتخذتها مؤسسات العمل العربي المشترك بشأن انشاء المرصد العربي وتشكيل الخلية لمواجهة تحديات وتداعيات الازمة .



