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أخبار العالم

إحالة المخالفين لإجراءات كورونا إلى القضاء.. لبنان تكشر عن أنيابها في مواجهة كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:44 ص
لبنان
لبنان
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محمود نوفل
أفادت صحيفة "الأنباء" اللبنانية بأن القوى الأمنية مدعومة من الجيش اللبناني ستقوم بمتابعة تطبيق الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها بمعرفة مجلس الدفاع الأعلى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها إلى أن جميع الإجراءات سيتم تنفيذها تماما على اللبنانيين في كافة المناطق اللبنانية دون استثناء، خاصة في المناطق التي شهدت فوضى وفلتانًا غير مسبوق في عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية.


كما تعهدت المصادر للصحيفة اللبنانية بأن ما شهده اللبنانيون في الفترة الماضية من استهتار لن يتكرر، مشددة على أنه لا تهاون مع المخالفين حيث سيتم تحويلهم  الى القضاء المختص وتغريمهم مبالغ مادية موجعة من قاضي الأمور المستعجلة.


وأكدت المصادر ان أي مخالف لقرار التعبئة العامة سيعرّض نفسه للملاحقة القانونية مبينا أن لن تكون هناك مناطق مقفلة في وجه الدولة، لا في بيروت ولا في أي منطقة أخرى.


كما حذرت المصادر من أن خطة الطوارئ ستكون مختلفة تماما عن سابقاتها، ولن يكون هناك تساهل مع أحد باستثناء الذين شملهم قرار الاستثناءات فقط لا غير.
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