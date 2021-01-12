محافظة القاهرة: تسكين 35 أسرة من عشوائيات السيدة عائشة بالأسمرات

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالة الجارية بحى الخليفة للعشوائيات المقامة بالقرب من كوبرى السيدة عائشة لليوم الثالث على التوالي.









واستمرت أعمال الإزالة بجوار مسجد المسبح الأثري لاستكمال خطة التطوير التى تشمل جميع أحياء المنطقة الجنوبية، والتى تتم بإشراف مباشر من المهندسة جيهان عبد المنعم، والتى تستهدف الارتقاء بالمواطن وتوفير حياة كريمة وسكن راقٍ بمجتمع متحضر ويتمتع بجميع الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل حضارى وبعيدا عن العشوائيات التى يمثل الاستمرار بها خطرا كبيرا عليه.







