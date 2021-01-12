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محافظات

محافظة القاهرة: تسكين 35 أسرة من عشوائيات السيدة عائشة بالأسمرات

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:04 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عبد العزيز جمال
تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالة الجارية بحى الخليفة للعشوائيات المقامة بالقرب من كوبرى السيدة عائشة لليوم الثالث على التوالي.


واستمرت أعمال الإزالة بجوار مسجد المسبح الأثري لاستكمال خطة التطوير التى تشمل جميع أحياء المنطقة الجنوبية، والتى تتم بإشراف مباشر من المهندسة جيهان عبد المنعم، والتى تستهدف الارتقاء بالمواطن وتوفير حياة كريمة وسكن راقٍ بمجتمع متحضر ويتمتع بجميع الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل حضارى وبعيدا عن العشوائيات التى يمثل الاستمرار بها خطرا كبيرا عليه.


فى السياق ذاته، أوضحت نائب المحافظ أنه تم حتى الآن إزالة ٣١ عقارا وتسكين ٣٥ أسرة على الفور بحى  الأسمرات، وجار الاستكمال بمعاونة القيادات الشرطية والتنفيذية والإدارات المعنية بحى الخليفة والمنطقة الجنوبية.
محافظة القاهرة: تسكين 35 أسرة من عشوائيات السيدة عائشة بالأسمرات
محافظة القاهرة: تسكين 35 أسرة من عشوائيات السيدة عائشة بالأسمرات
محافظة القاهرة: تسكين 35 أسرة من عشوائيات السيدة عائشة بالأسمرات
محافظة القاهرة: تسكين 35 أسرة من عشوائيات السيدة عائشة بالأسمرات
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