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تعليم

عبر الفيديو كونفرانس.. انطلاق المؤتمر العام لإتحاد طلاب جامعة القناة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:04 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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انجي هيبة
نطلقت اليوم الثلاثاء، فاعليات المؤتمر العام لإتحاد الطلاب بجامعة القناة عبر الفيديو كونفرنس، جاء ذلك وفق ما أعلنه الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة، والذى أكد أنه لا يوجد أى توجه لإلغاء الأنشطة الطلابية ونتفاعل بكل ايجابية مع كافة الأنشطة أونلاين مطالبا ابناءه بتقديم أفكارهم لدعم وتطوير الأنشطة الطلابية فى ظل جائحة كورونا. 

من جانبه ، وجه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كلمته لرؤساء الإتحادات الطلابية بتقديم افكار جديده للانشطة غير نمطية تواكب الظروف الحالية وتحقق للطلاب الهدف المنوط من الأنشطة فى صقل وتنمية المهارات ودعم المواهب بجميع المجالات. 

شارك بالمؤتمر الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ومنسقى الأنشطة بالكليات و رئيس اتحاد الطلاب كما قام الدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد المصرى للجامعات بإجراء مداخله داعما لإجراء أنشطة مختلفه أونلاين على مستوى الجامعات ومثمنا لدور الاتحادات الطلابية فى ظل الجائحه كما شارك الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة والذى أكد أنه جارى العمل على قدم وساق لدراسة كافة الخطط لعمل أنشطة رياضية أونلاين. 

وتابع الدكتور محمد شقيدف أن الجامعة على استعداد تام لعمل انشطة على مستوى الجامعات والاتحاد الرياضي أونلاين وذلك لإظهار مواهب ومهارات الطلاب مطالبا بضرورة التنسيق بين منسقى الأنشطة الطلابية بالكليات ومسئولى رعاية الشباب والاتحادات الطلابية وذلك لتقديم خطه متكامله بكافة مجالات الأنشطة المختلفة.
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عبر الفيديو كونفرانس.. انطلاق المؤتمر العام لإتحاد طلاب جامعة القناة
عبر الفيديو كونفرانس.. انطلاق المؤتمر العام لإتحاد طلاب جامعة القناة
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