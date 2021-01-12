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تعليم

ترشيح 30 طالبا من أوائل تجارة حلوان للمشاركة في فعالية مهمة بالبورصة المصرية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:23 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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شاركت كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد الكلية في فعالية أقيمت بعنوان الإستراتيجيات البديلة للاستثمار في البورصة المصرية بحضور نخبة من خبراء سوق المال والبورصة في مصر والعالم العربي.

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كانت كلية التجارة وادارة الأعمال جامعة حلوان تلقت دعوة لحضور تلك الفعالية بصفتها الكلية الرائدة في الدراسات التجارية وعلوم الادارة والاقتصاد بما تمتلكة الكلية من برنامج يعد فريدًا من نوعه في الجامعات المصرية وهو برنامج الأسواق والمنشآت المالية الذي يمنح درجة البكالوريوس في الأسواق والمنشآت المالية ويؤهل خريجيه للعمل في القطاع المصرفي والبورصة والمؤسسات المالية المختلفة.

وأشاد الدكتور صلاح الدين اسماعيل عميد الكلية بالفعالية وبدور عنصر التدريب في تأهيل الطلبة لسوق العمل، موضحا أنه تم ترشيح ٣٠ طالبا من أوائل طلبة برنامج الأسواق المالية والمنشآت للمشاركة في الفعالية لتمثيل الكلية إيمانا بأن الطالب عمود مهم من أعمدة كلية التجارة وإدارة الأعمال وتأهيله وتدريبه يمثل عنصرا من عناصر الحفاظ على أمن مصر القومي فضلا عن كونه تأمينا لمستقبل وطننا الغال.
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