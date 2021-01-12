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أخبار البلد

بعد توقف 3 سنوات.. مصر ترفع الحظر الجوي مع الطيران القطري

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:37 م
مصر تستأنف رحلاتها
مصر تستأنف رحلاتها مع قطر
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نورهان خفاجي
صرح المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، بأنّ مصر رفعت اليوم الثلاثاء الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر، وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.

وقال نوير، إنّه بعد قرار رفع الحظر، يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية، وكذلك الشركات الخاصة، استئناف الحركة الجوية في مطارات الدولتين، وإرسال جداول تشغيل الرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطرية للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت سلطة الطيران المدني المصري إنهاء الحظر الجوي المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي.

وأوضحت مصادر ملاحية، أنّه مع ساعات الصباح الأولى، تمّ السماح بعبور الطائرات القطرية، الأجواء المصرية، والقرار يشمل هبوط الطائرات أيضا في حالات الطوارئ.
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