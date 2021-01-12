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أخبار البلد

وزيرة الصحة: مجموعة طلعت مصطفى تبرعت بـ 4 ملايين جرعة لقاح كورونا لغير القادرين

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:02 م
صدى البلد
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محمد غالي - تصوير ايهاب اشرف
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مجموعة طلعت مصطفى، تبرعت بتطعيم 2 مليون مواطن من غير القادرين، بأربعة مليون جرعة.

وشكرت وزيرة الصحة، رجال الأعمال المصريين المخلصين، والذين كان لهم دور في التصدي للجائحة.

وأضافت أن صندوق تحيا مصر سيتكفل بجمع التبرعات، لتوفيرها لكل المواطنين غير القادرين.

وتعقد وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا مهما تستعرض فيه تفاصيل توقيع البروتوكول الثلاثي، بين وزارة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر، ومجموعة طلعت مصطفى في ديوان عام الوزارة للتبرع بـ 4 ملايين جرعة لتطعيم 2 مليون مواطن من غير القادرين بلقاح كورونا.

يقام المؤتمر الصحفي في ديوان عام وزارة الصحة والسكان، 3 شارع مجلس الشعب بدلا من أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.
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