غلق 5 منشآت وتغريم 6 أفراد و3 منشآت بشرق الإسكندرية لمخالفة الإجراءات الاحترازية

واصل حي شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، رئيس الحي، حملاته لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية، على مدار اليوم في حضور معاون محافظ الإسكندرية، بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق بالحي.





وأسفرت الحملات عن تغريم عدد (٦) أفراد مبلغ (٥٠) جنيه لعدم ارتداء الكمامة، وتغريم فوري ل(٣) منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد (٥) منشآت تجارية من كافيتريات ومطاعم، لمخالفة قرارات مجلس الوزراء وتقديم ”الشيشة” للرواد وتم مصادرتها في الحال وتنفيذ الغلق الفوري.





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وشملت الحملة طريق الكورنيش وشوارع سموحة ولوران ومتفرعاتها، كما أزالت الحملة كافة الإشغالات والمخالفات في شوارع الفردوس والسوق التجاري وإسماعيل سري والتأمين الصحي وطريق الكورنيش، وتحفظت على عدد من المضبوطات وتم إيداعها بوحدة التحفظ في شرطة المرافق.





في سياق متصل، قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة السيد موسي رئيس حي العجمي، أمس الاثنين، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حي العجمي، وتوجهت الحملة لمتابعة المطاعم والمجال والمقاهي بشارع البيطاش الرئيسي وشارع شهر العسل، ومنطقة الدخيلة.





وخلال الحملة؛ أكد السكرتير المساعد علي أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات ، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة ، والتنبيه علي المواطنين المترددين علي المحال بالالتزام بالتعليمات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.





وفي السياق ذاته؛ قال رئيس حي العجمي إن حملة اليوم أسفرت عن غلق ٤ من المحال لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية ، وتحرير ٤ محاضر لعدم توافر الشهادات الصحية ولوجود مخالفات للاشتراطات الصحية، وتحرير ٨ مخالفات لقانون العمل وعدم توفر بيئة عمل مناسبة.





كما تم التحفظ على ١٦٣ كيلو لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية أو مذبوحة خارج السلخانة، كما تم التحفظ على ٤ حالات أشغال طريق معيقة لحركة المارة، وتحرير ٩مخالفات بيئية، مشيرا إلى أنه تم المرور علي المقاهي والمخابز والمطاعم ومحلات الجزارة والأسماك والمحال التجارية.



