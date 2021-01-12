غلق 5 منشآت وتغريم 6 أفراد و3 منشآت بشرق الإسكندرية لمخالفة الإجراءات الاحترازية

واصل حي شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، رئيس الحي، حملاته لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية، على مدار اليوم في حضور معاون محافظ الإسكندرية، بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق بالحي.
وأسفرت الحملات عن تغريم عدد (٦) أفراد مبلغ (٥٠) جنيه لعدم ارتداء الكمامة، وتغريم فوري ل(٣) منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد (٥) منشآت تجارية من كافيتريات ومطاعم، لمخالفة قرارات مجلس الوزراء وتقديم ”الشيشة” للرواد وتم مصادرتها في الحال وتنفيذ الغلق الفوري.
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وشملت الحملة طريق الكورنيش وشوارع سموحة ولوران ومتفرعاتها، كما أزالت الحملة كافة الإشغالات والمخالفات في شوارع الفردوس والسوق التجاري وإسماعيل سري والتأمين الصحي وطريق الكورنيش، وتحفظت على عدد من المضبوطات وتم إيداعها بوحدة التحفظ في شرطة المرافق.
في سياق متصل، قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة السيد موسي رئيس حي العجمي، أمس الاثنين، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حي العجمي، وتوجهت الحملة لمتابعة المطاعم والمجال والمقاهي بشارع البيطاش الرئيسي وشارع شهر العسل، ومنطقة الدخيلة.
وخلال الحملة؛ أكد السكرتير المساعد علي أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات ، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة ، والتنبيه علي المواطنين المترددين علي المحال بالالتزام بالتعليمات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.
وفي السياق ذاته؛ قال رئيس حي العجمي إن حملة اليوم أسفرت عن غلق ٤ من المحال لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية ، وتحرير ٤ محاضر لعدم توافر الشهادات الصحية ولوجود مخالفات للاشتراطات الصحية، وتحرير ٨ مخالفات لقانون العمل وعدم توفر بيئة عمل مناسبة.
كما تم التحفظ على ١٦٣ كيلو لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية أو مذبوحة خارج السلخانة، كما تم التحفظ على ٤ حالات أشغال طريق معيقة لحركة المارة، وتحرير ٩مخالفات بيئية، مشيرا إلى أنه تم المرور علي المقاهي والمخابز والمطاعم ومحلات الجزارة والأسماك والمحال التجارية.
شارك في الحملة ممثلين للطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية واشغال طريق والازمات والكوارث والرصد البيئي.