خلال اتصال هاتفي.. الوزير شكري يتناول العلاقات الثنائية مع نظيره الكرواتي "رادمان"

تلقىَ سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الكرواتي "جوردان جريليش رادمان"، حيث تناول الاتصال سُبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، وكذا التباحُث حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المُتبادل للبلديّن.





وفي تصريح للسفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزيريّن أشادا بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، كما أعربا عن أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات على صعيد مجالات التعاون الثنائي المختلفة، وذلك بالإضافة إلى الاستمرار في التنسيق المشترك بالمحافل الدولية بما يحقق مصالح ورؤى الدولتين.



