خلال 2021.. اتحاد الصناعات الألمانية يتوقع نمو الاقتصاد 3.5%

توقع اتحاد الصناعات الألمانية (بي.دي.آي) أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا 3.5 بالمئة هذا العام 2021، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة في عام 2020، لكنه أضاف أن الاقتصاد لن يتمكن من العودة إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 قبل العام المقبل على أقرب تقدير.





وبحسب تقرير صادر حديثا قال أن توقعات الاتحاد أقل تفاؤلا من تقديرات الحكومة التي نُشرت في أكتوبر 2020 والتي توقعت فيها برلين أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو يبلغ 4.4 بالمئة.





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وقال رئيس الاتحاد "سيجفريد روسورم" في بيان رسمي إن الاقتصاد لن يكون قادرا على العودة إلى مستوى ما قبل الأزمة في عام 2021 بسبب الموجة الثانية من الوباء.





وأضاف روسورم "لكن ستكون هناك فرصة جيدة لأن يفعل ذلك في النصف الأول من عام 2022"، وسيصدر مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الخميس تقديرا مبدئيا للناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بالكامل، وستحدث الحكومة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 في وقت لاحق من هذا الشهر.