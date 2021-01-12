صلاحيات رئيس مجلس النواب في 6 نقاط.. تعرف عليها

بدأت اليوم أولي جلسات دور الإنعقاد السادس لبرلمان 2021 للفصل التشريعي الثاني، وترأست الجلسة الإفتتاحية للمجلس النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنا، حيث شهدت الجلسة حلف النواب لليمين، إضافة إلي إجراء الإنتخابات الداخلية للترشح علي منصب رئيس المجلس.





وينشر "صدي البلد"،الصلاحيات والحقوق التي يتمتع بها رئس مجلس النواب طوال فترة رئاسته،وذلك في السطور التالية









وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، صلاحيات واختصاصات رئيس مجلس النواب، كالآتي :





1 -يتولي رئيس المجلس مهمة مطابقة أعمال المجلس وفقا للدستور والقانون، وهذه اللائحه تمكنه من الإستعانة بوكيلي المجلس في متابعة هذا الشأن بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء





2 -ووفقا لإدارة المجلس، رئيس المجلس هو من يمثله ويتكلم بإسمه ويحافظ علي إستقرار ونظامه وكرامته وكرامة أعضاءه أيضا، فضلا عن المتابعة والإشراف حول أداء وحسن سير أعمال المجلس ككل.





3- يتولي رئيس المجلس مهام ترؤس وإعلان إفتتاح الجلسات وموعد إنتهائها ، إضافة إلي إدارة المناقشات مع اللجان، وله الحق في ضبط سلوكيات الأعضاء في الحالات التي تشهد الجدل،وتحديد موضوع البحث وذلك من خلال توجيه العضو للحديث في عنق الموضوع وحدوده وتجنب الخروج عن المحددات المرادة، كما يستوجب عليه إيضا إيضاح كافة المسائل والقايا التي تبدو غامضة، علاوة علي كونه المتحدث الرسمي والمعلن لقرارات المجلس.





4- لرئيس المجلس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.





5- يحق لرئيس المجلس دعوة أي لجنة من اللجان للإنعقاد وذلك لعرض أو البت في موضوع هام وعاجل، ويتم ذلك بحضور اللجنة المختصة مع السلطة التنفيذية أو الجهة المعنية بالقضية المراد طرحها حيث تجري المخاطبات وذلك من قبل رئيس المجلس ويكون هو المعني الوحيد برئاسة هذه الجلسات وإدارتها.





6- لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس، وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة.





واعتلت النائبة فريدة الشوباشي منصة رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مع بدء الجلسة الافتتاحية، كونها أكبر أعضاء مجلس النواب سنًا، وأذاعت الإذاعة الداخلية مناشدات بارتداء الكمامات داخل القاعة والجلوس في الأماكن المحددة للنواب.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات الجلسة الافتتاحية، حيث نصت المادة 276 على أن: يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا –وهي النائبة فريدة الشوباشي- ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم،ويتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء اليمين رئيس المجلس والعضوان المعاونـان ثم باقي الأعضاء عضوًا عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.



وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية، ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

ونصت المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل علي خروج الجلسة الافتتاحية أفضل صورة للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.

وأكد الأمين العام لمجلس النواب، أنه في ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسة، رؤي أن قانون مجلس النواب ينص علي النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، 50% للأولى و50% للثانية، ومن ثم تتم تقسيم عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن اليمين يتم أدائها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي تم تقسيم القاعة وفق الـ3 مستويات بها.

وقال المستشار محمود فوزي، أنه تم التوافق على قسم اليمين الدستورية بواقع الفردي والقائمة، ومن ثم يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلي أنه تم إعداد استراحات موصوله بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب.

واضاف إنه عقب الانتهاء من اليمين سيتم إجراء انتخابات الرئاسة والوكالة، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها على جميع المستويات، وبجميع الوسائل، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك جهد من المراسم والعلاقات العامة لمساعدة النواب فى الوصول إلى مقاعدهم والسبيل إليها أيضا.

وأكد المستشار محمود فوزي اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة والكشف الحراري واستخدام المطهرات، وإجراءات أخرى، وأن الجلسة ستكون مذاعة على الهواء، والأعضاء عليهم عدم مغادرة المجلس إلا بانتهاء استحقاق اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مناشدا إياهم عدم اصطحاب مرافقين لهم.

واتخذ مجلس النواب مجموعة من الإجراءات الاحترازية استعدادا للجلسة الافتتاحية للمجلس، والتي ستشهد أداء النواب اليمن الدستورية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

ووفقا للإجراءت الاحترازية والتباعد الاجتماعي، تتحمل القاعة الرئيسية ٢٤٨ مقعدا والشرفة العليا على المستوى الثاني ٣٩ مقعدا، والشرفة العليا على المستوى الثالث ٣٦ مقعدا.





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