التعادل السلبي سيد الموقف في الشوط الأول بين الزمالك والمصري البورسعيدي

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، بالجولة السابعة من الدوري الممتاز علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.





بدأت المباراة هادئة وشهدت الدقائق الأولي تحضيرات كثيرة من لاعبي الفريقين وسط حذر دفاعي كبير خوفا من هدف مبكر يربك الحسابات.





وحاول لاعبو الزمالك اختراق دفاع المصري من خلال اللعب علي الأطراف واستغلال عرضيات عبدالله جمعة ولكن تصدي لها دفاع الفريق البورسعيدي ببسالة .





وشهدت الدقيقة 11 أولي المحاولات الهجومية من هجمة لعمر جمال عبد الواحد الذي اخترق منطقة جزاء الزمالك قبل ان يسددها بقوة خارج مرمي أبو جبل.





وشهدت الدقيقة 14 هجمة للمصري بعد تمريرة بينية من احمد رفعت كاد ان يقابلها كازادي داخل منطقة الجزاء ولكن ابو جبل تصدي لها قبل ان تصل لمهاجم المصري.





وانحصر اللعب في وسط الملعب وسط رعونة من لاعبي الفريقين لينحصر اللعب داخل وسط الملعب دون خطورة تذكر علي مرمي الفريقين .





وغابت الحلول الهجومية للفريقين وسط الدفاع القوي الذي حطم جميع محاولات اختراقه ليكتفي اللاعبين بالتمرير في وسط الملعب .





وشهدت الدقيقة 29 هجمة للزمالك بعد تمريرة بين المثلوثي وصلت خلف دفاعات المصري حاول ان يلعبها امام عاشور لوب من فوق حارس المصري لكن احمد مسعود تصدى لها بثبات.





وواصل الزمالك هجومه في الدقيقة 32 بعدما سدد زيزو كرة أرضية بيسراه تخرج على يسار أحمد مسعد حارس المصري الى خارج الملعب.





وشهدت الدقيقة 36 فرصة للزمالك بعد انطلاقة رائعة من زيزو يمررها لبنشرقي يرسلها عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء يتصدى لها بصورة رائعة عمرو موسي لينقذ مرماه من كرة كادت ان تكون هدف أول للزمالك.





وفي الدقيقة 40 سنحت فرصة خطيرة للزمالك بعد عرضية من الجانب الأيمن أرسلها المثلوثي داخل منطقة الجزاء مرت من امام لاعبي المصري تصل عند بنشرقي يسددها قوية بيمناه لكنها خرجت أعلى مرمى المصري الى خارج الملعب ليضيع هدف محقق للزمالك.





وعاد المصري للقاء في الدقيقة 42 بعد هجمة منظمة لاحمد رفعت يتوغل داخل منطقة الجزاء ويمرر الكرة لكازادي لكن تسديدة مهاجم المصري كانت ضعيفة ووصلت سهلة في يد ابوجبل حارس الزمالك





وشهدت التشكيلة بعض التغييرات عن المباراة السابقة حيث يشارك عبد الله جمعة في الجناح الأيسر أمام أبو الفتوح، بينما يبدأ حمزة المثلوثي بدلا من حازم إمام المستبعد من القائمة للراحة.





وسيلعب أشرف بن شرقي رأس حربة بالتبادل مع صانع الألعاب يوسف أوباما.





وجاءت تشكيلة الزمالك لمباراة المصري كالتالي:





حراسة المرمى: محمد أبو جبل.





خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.





خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، عبد الله جمعة ، أحمد سيد زيزو.





خط الهجوم: أشرف بن شرقي ، يوسف إبراهيم أوباما.





ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس محمد عواد ومحمود علاء وأحمد عيد ومحمد أوناجم وحسين فيصل وأسامة فيصل وحسام أشرف ومحمود عبد الرازق شيكابالا وكريم بامبو وإسلام جابر.





وأعلن علي ماهر، المدير الفني للمصري تشكيلته الرسمية للمباراة كالتالي:





حراسة المرمى: أحمد مسعود.





خط الدفاع: أحمد شديد، عمرو موسى، أحمد شوشة، كريم العراقي.





خط الوسط: فريد شوقي، سعيدو سمبوري، إيزي إيميكا.





خط الهجوم: كازادي كاسينجو، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت.



