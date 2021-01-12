طرائف كورونا.. صيدلية بالإسماعيلية تثير جدل روادها بسبب ملصق "ممنوع العطس أو الكحة"

أثارت إحدى الصيدليات بمحافظة الإسماعيلية ، جدلا بين المرضى، بعد تعليق ملصق ببعض التحذيرات لروادها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.





وشددت إدارة الصيدلية للدكتور "ر.ح"، خلال الملصق، المترددين عليها بمنع "العطس او الكحة" بداخلها، وهو ما اعتبره المرضي تجاوز غير لائق وكأن ادارة الصيدلية تمنع المرضي من دخولها لشراء الدواء، خاصة وان الاجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة لم تتطرق لمنع المواطنين من السعال او العطس، وكان عليها فقط التوجيه بارتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين المترددين.





وقال احمد محمد، تصادف تواجده داخل الصيدلية: " ياريت تعليق ملصقات أرشادية لاتباع آداب العطاس والسعال، وليس منعه".





من جانبه اكد الدكتور صفوت عبد المقصود نقيب الصيادلة، علي انه لا يجوز منع مريض من دخول الصيدليات، وان الاجراءات الإحترازية الموصي بها بالصيدليات، وهي وضع ملصقات أرضية لأماكن الوقوف تضمن تطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي بين المستهلكين مع إلزام الموظفين و المستهلكين بارتداء الكمامات الطبية لتغطية الانف و الفم.



