مصنع كيما 2 .. صرح عملاق جديد على أرض أسوان .. شاهد

لتجسد يومًا بعد يوم ملحمة وطنية ساهمت وتساهم في تنمية وخدمة المجتمع المحلى والسوقين المصرى والدولى وبالتالى تحقيق التنمية والمنافسة في الأسواق العالمية.

من خلال جولة سريعة لعدسة "صدى البلد" داخل هذا الصرح الصناعي العملاق الذى يجسد المصنع الجديد خلية نحل تضم أيدى وسواعد مصرية ، ولذا فإنه يعد من المشروعات الصناعية و الاستثمارية الواعدة ذات العمالة الكثيفة حيث تجاوزت التكلفة الاستثمارية لمصنع «كيما ٢» للأسمدة (الأمونيا – يوريا) الـ 12 مليار جنيه، أى ما يوازى ٢٣٥ مليون يورو بتمويل من تحالف بنوك مصرية، وبتنفيذ شركة إيطالية، ليساهم فى توفير ٥٠٠ ألف طن أمونيا سنويًا للأسواق المحلية والعالمية والأفريقية .





اقرأ أيضًا :





ويعد هذا المشروع أكبر مشروع صناعي عملاق خلال القرن الحالي، فأسوان عاصمة الشباب الإفريقى تشهد خلال الفترة الحالية مشروعات تنموية وخدمية عملاقة تتحدث عن نفسها كالطاقة الشمسية ومصنع كيما 2 ، وقبلهم السد العالى وخزان أسوان ، وأيضًا تنفيذ أعمال تطوير وتجميل ، وخاصة فى ظل وضعها فى بؤرة الإهتمام بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنها عاصمة الشباب الإفريقى للعام الحالى، وأيضًا عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية، لتكون هذه المحافظة العريقة على موعد مع سطر تاريخ جديد من الإنجازات الكبرى.





من جانبه قال المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة المصنع أنه يتم إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا من الغاز الطبيعى بدلًا من الكهرباء كما هو الحال بالمصنع القديم، ويستهدف زيادة إنتاج الأمونيا إلى 1200 طن يوميا، مقارنة بالرقم الحالى وهو 300 طن/يوم، بما يلبى إستخدامات إنتاج الأسمدة الأزوتية، وكذا إنتاج نترات الأمونيوم النقية، فضلا عن إنتاج منتج جديد هو سماد اليوريا.





وتابع المهندس عيد الحوت بأنه بدأ التشغيل التجريبي للمصنع الجديد لإنتاج ١٢٠٠ طن من الأمونيا يوميًا ليلبي إستخدامات إنتاج الأسمدة الأزوتية، وكذا إنتاج نترات الأمونيوم النقية ، فضلًا عن إنتاج منتج جديد هو سماد اليوريا ويستهدف المصنع إنتاج ١٥٧٥ طنًا من اليوريا يوميًا بإجمالى ٥٧٠ ألف طن سنويًا.





وأشار عيد الحوت أن مصنع كيما 2 يقام على مساحة 150 ألف م2 بما يوازى 40 فدانا لإنتاج الأسمدة الأزوتية واليوريا حيث يشمل مآخذ مياه على النيل بطاقة 24 ألف م3/يوم ، وخط ناقل 500 مم بطول 5 كم ، وأحواض تخزين إستراتيجية سعة 8 آلاف م3 ، بالإضافة لمحطة تنقية للمياه، وكذا وحدات لإنتاج بخار المياه ، ومحطة كهرباء توربينية بطاقة 27 ميجا واط / ساعة، وخزان أمونيا سائلة سعة 10 آلاف طن ، ومصنع إنتاج سماد اليوريا، ومنطقة تخزين سماد اليوريا ، وخطوط ربط بين المصنعين القديم والجديد ، وتم التأكيد على أن المصنع الجديد سيتم تجهيزه وفق أحدث نظم السلامة والتزام المعايير البيئية حيث إنه لن ينتج عنه أى انبعاثات ، وسيتم استخدام ثانى أكسيد الكربون الناتج من إنتاج الأمونيا كمادة أولية لصناعة سماد اليوريا ، كما تم تدريب وتأهيل العمال التى ستعمل به.





الجدير بالذكر بأنه تم تأسيس شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بقرار من مجلس الوزراء فى 22/3/1956 لاستغلال الطاقة الكهربائية المتولدة من محطة كهرباء خزان أسوان برأس مال قدره 16 مليون جنيه موزعة على ثمانية ملايين سهم قيمة السهم 2 جنيه وتم رفع القيمة الاسمية للسهم إلى 5 جنيهات في 22/5/2002 ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع 40 مليون جنيه حيث تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 55.7 % من هيكل رأس مال الشركة والباقي للهيئات والبنوك وشركات التأمين والأفراد بنسبة 44.3% – وقد بدأ الإنتاج الفعلى فى 22/5/1960 بطاقة إنتاجية 1593 طن سماد/يوم بنسبة 15.5% آزوت , تم تعديل نسبة الآزوت إلى 20.5% وطاقة إنتاجية 2106 طن سماد/يوم , ثم تعديله إلى 33.5% بطاقة إنتاجية975 طن سماد/يوم .





ويعمل حاليًا بشركة كيما أكثر من ٢٠٠٠ عامل ، كما أن الشركة تساهم مساهمة فعالة فى خدمة المجتمع المدنى بمحافظة أسوان من خلال مجموعة من المشروعات التى قامت الشركة بتمويلها ذاتيًا إيمانًا منها بضروة وأهمية تلك المشاركة الإجتماعية ، كما توفر الأسمدة الآزوتية لجنوب الوادى بالكامل .





وتعمل مصانع شركة كيما منذ أكثر من ٦٠ عامًا ولم تتوقف معتمدة على تكنولوجيا استخدام الكهرباء كخامة رئيسية فى إنتاج الأسمدة – وهذه الخامة شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى أسعارها مما ترتب عليه زيادة تكلفة الإنتاج – هذا وتستهلك شركة "كيما" حاليًا حوالى 150 ميجاوات/ساعة , يتم استهلاك الجزء الأكبر منها فى عمليات التحليل الكهربى للماء حيث الخامات الرئيسية التى تشتمل على الكهرباء , الماء , الهواء .



