علماء من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء يستكملون قراءة كتاب الشفا بنية رفع وباء كورونا

استكملت مؤسسة البيت المحمدي برئاسة فضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء قراءة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى لمؤلفه العلامة القاضي أبي الفضل عياض بنية رفع البلاء، وذلك عبر البث المباشر وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





قام عدد من علماء وشيوخ الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء بقراءة مايقرب من أربعمائة صفحة منها فصول تفجير الماء ببركاته وانبعاثه بمسه ودعوته، وفي إبراء المرضى وذوي العاهات، وفي معجزاته فيماجمع له من المعارف والعلوم، وفي فرض الإيمان به ووجوب طاعته، واتباع سنته، وفي عادة الصحابة في تعظيمه وإجلاله وتوقيره، في ذكر الصلاة عليه والتسليم وفضيلته، و قام بالقراءة الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، والدكتور محمود الحفناوي وكيل كلية العلوم الإسلامية للوافدين السابق، والدكتور أحمد البصيلي عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة، والدكتور على شمس الدين، والدكتور عبدالسلام عبدالمنصف الباحث بدار الإفتاء، والدكتور عصام معاز الباحث بجامعة الأزهر، والدكتور أشرف عبدالناصر والشيخ شهاب الدين الأزهري، والطالب الأزهري عدي رزال الإندونيسي



