ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

علماء من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء يستكملون قراءة كتاب الشفا بنية رفع وباء كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:00 م
علماء من الأزهر والأوقاف
علماء من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء
Advertisements
محمد شحتة
استكملت مؤسسة البيت المحمدي برئاسة فضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء قراءة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى لمؤلفه العلامة القاضي أبي الفضل عياض بنية رفع البلاء، وذلك عبر البث المباشر وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

قام عدد من علماء وشيوخ الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء  بقراءة مايقرب من أربعمائة صفحة منها  فصول تفجير الماء ببركاته وانبعاثه بمسه ودعوته، وفي إبراء المرضى وذوي العاهات، وفي معجزاته فيماجمع له من المعارف والعلوم، وفي فرض الإيمان به ووجوب طاعته، واتباع سنته، وفي عادة الصحابة في تعظيمه وإجلاله وتوقيره، في ذكر الصلاة عليه والتسليم وفضيلته، و قام بالقراءة الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، والدكتور محمود الحفناوي وكيل كلية العلوم الإسلامية للوافدين السابق، والدكتور أحمد البصيلي عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة، والدكتور على شمس الدين، والدكتور عبدالسلام عبدالمنصف الباحث بدار الإفتاء، والدكتور عصام معاز الباحث بجامعة الأزهر، والدكتور أشرف عبدالناصر والشيخ شهاب الدين الأزهري، والطالب الأزهري عدي رزال الإندونيسي 

يذكر أن كتاب الشفا تناول مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته، وكل مايتصل به من فضائل، وحقوق وواجبات، وجاء في أكثر من 800‪ صفحة، وأن مؤسسة البيت المحمدي  تحيى ماكان يفعله العلماء السابقين، والشيوخ الأزاهرة من جلسات علمية يتضرعون  فيها إلى الله بأن يكشف الغمة ويرفع  البلاء حين كانوا يفزعون إذا اشتد بهم الحال متوسلين  إلى الله  بأحب خلقه إليه وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقرأون  القرآن وصحيح البخاري و كتاب الشفا الذي  اعتني بقراءته علماء الأمة الإسلامية، وكان الإمام أبوالحسن الشاذلي يقرؤه بمصر، ويحضر لسماعه في مجلسه سلطان العلماء العز بن عبدالسلام، وابن دقيق العيد، والحافظ المنذر وغيرهم من العلماء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حكاية كتاب.. «دلائل النبوة» للعلَّامة الحافظ أبي بكر البيهقي

الإمام الأكبر يقرر إنشاء لجنة استشارية من كبار علماء الأزهر لضبط الفتاوى وإتاحتها عبر الإنترنت

أمين الفتوى: البكاء أثناء سماع القرآن دليل على رقة القلب

بعد 50 عاما من العطاء.. "تربية الأزهر" بنين تحتفل باليوبيل الذهبي

قراءة كتاب الشفا.. شيوخ من الأزهر والأوقاف والإفتاء يتضرعون إلى الله لرفع البلاء

ترشيحاتنا

تعافي الإعلامي مفيد فوزي من فيروس كورونا

خالد علي المنسق العام لـ صن داونز: سيرينو سيرحل بشرط.. موسيماني يجهز مفاجأة للجماهير.. وهذا موقفي من العمل في الأهلي

بيان عاجل من السودان يندد بعدوان إثيوبيا الغادر على منطقة الفشقة

عصام عبد الفتاح: عدم احتساب ركلة جزاء للمصري أمام الزمالك قرار صحيح

المستشار حنفي الجبالي يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

فوز النائبين محمد أبو العينين وأحمد سعد بمنصب وكيلي مجلس النواب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب

شاهد.. بورشه باناميرا الجديدة موديل 2021.. صور

مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبرى 7.. الأسعار و المواصفات | صور