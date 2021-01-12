ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وصول منتخبي فرنسا وتونس إلى القاهرة للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:19 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
اسقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، بعتثي المنتخب التونسي والفرنسي لكرة اليد، قادمين للمشاركة فى البطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تستضيفها مصر تنطلق غدا الاربعاء وتستمر حتي 31 يناير الجاري، مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة ضيوف مصر .

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه تم إنهاء إجراءات وصول بعثة منتخبي تونس وفرنسا من خلال صالة 4 بالمطار الخاصة بالطيران الخاص، حيث تم تشكيل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار ، لانهاء اجراءات وصول المنتخبات فور وصولهم، وتم تخصيص أوتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم. 

وتم تنظيم دخول الأوتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع ، لإحضار اللاعبين من على الطائرة ، كما يتولي فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة داخل الاوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة ، وذلك للتاكد من خلوهم من اي عدوي .

وتتولى سلطات أمن المطار تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلي المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين ، وتم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة ، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة ، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.

وصول منتخبي فرنسا وتونس إلى القاهرة للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور
وصول منتخبي فرنسا وتونس إلى القاهرة للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور
وصول منتخبي فرنسا وتونس إلى القاهرة للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور
وصول منتخبي فرنسا وتونس إلى القاهرة للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور
وصول منتخبي فرنسا وتونس إلى القاهرة للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور
وصول منتخبي فرنسا وتونس إلى القاهرة للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منتخب اليابان لكرة اليد يصل القاهرة.. ووزير الشباب يستقبله في المطار

5 منتخبات دولية جديدة مشاركة في بطولة كأس العالم لليد تصل القاهرة غدا

10 منتخبات تصل القاهرة غدا للمشاركة في بطولة العالم لليد

وصول منتخبات البرتغال والدنمارك وأيسلندا إلى القاهرة للمشاركة في مونديال اليد ..صور

منتخب بيلاروسيا يصل القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور

منتخب تشيلي يصل القاهرة للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور

ترشيحاتنا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 14 ساعة.. اعرف الأماكن

محمد أبو العينين يعلن ترشحه على منصب وكيل مجلس النواب

مي عمر أبرزها.. 3 أسباب تضع مسلسل لؤلؤ في مرمى النيران

اشتغلت وعمري 9 سنوات .. فريدة الشوباشي تعلن ترشحها لمنصب وكيل مجلس النواب

أخبار الرياضة| شوبير يدافع عن نفسه.. سر حظر رمضان صبحي.. ولاعب جديد يرحل عن الزمالك

خاص.. كواليس تجميد ليفربول مفاوضات تمديد عقد محمد صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من رفع الأشياء الثقيلة لهذا السبب

لكزس تحتفل بمرور 10 سنوات على السيارة الخارقة LFA.. فيديو وصور

فوق الركبة.. مى عمر تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها