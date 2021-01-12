بنظام الأون لاين .. الملكية الفكرية بجامعة حلوان يطرح برنامج العلامات التجارية ..تفاصيل

طرح المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، ، البرنامج التدريبي (العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وأعمال المنافسة غير المشروعة)، بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) .





و يحتوي البرنامج على ماهية العلامة التجارية، ويتضمن وظيفة وأهمية العلامة التجارية بالنسبة للمنتج والمستهلك، ومكونات العلامة التجارية المميزة ( أحرف/ كلمات/رسم/ارقام/خليط)، وأنواع العلامات (علامة الصانع- التاجر – مقدم خدمة -مراقبة جودة -جماعية )، والعلاقة بين العلامة التجارية و عناصر الملكية الصناعية – الاسم التجاري – النموذج الصناعى - براءة الاختراع -السر التجاري- السمة التجارية-المؤشر الجغرافي.

و يتضمن عرض حالات عملية، وتسجيل العلامة التجارية، واجراءات تسجيل العلامة، والفحص الفنى، الفحص الشكلى، الموضوع، والتمييز وعدم التمييز فى العلامة، ومعايير القبول والرفض فى القرار المسبب، وما لا يجوز تسجيله كعلامة تجارية مشروعية العلامة، والتظلم من قرار الإدارة المسبب، والمواعيد القانونية، والاجراءات الخاصة بالتظلم، وتحديد اسباب الرفض، وكيفية كتابة مذكرة التظلم وكيفية المثول أمام اللجنة والدفاع عن العلامة، قرار لجنة التظلمات، الطعن على قرار لجنة التظلمات، حالات عملية من المحاكم العربية ، و الاعتراض على تسجيل العلامة من حيث اجراءات الاعتراض والمواعيد القانونية – أنواع الاعتراض، من له حق الاعتراض، وإعداد مذكرة الاعتراض، اعداد مذكرة الرد على الاعتراض، حضور لجنة سماع الأقوال، والطعن على قرار لجنة المعارضات، والقضايا المختارة من القضاء العربي .

ويشمل التسجيل الدولى للعلامة التجارية، المكتب الدولى لتسجيل العلامات، نظام مدريد للتسجيل الدولى، بروتوكول مدريد للتسجيل الدولى، الفرق بين الاتفاق و البروتوكول، اجراءات التسجيل الدولى وفقا لنظام مدريد، الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة، الحق فى منع الغير من أستخدامها داخليا، الواردة من الخارج، الحق فى بيع العلامة أوالتنازل عنها بمقابل وبدون مقابل، الحق فى رهن العلامة، الحق فى الترخيص للغير باستعمالها، الحق فى الدخول بالعلامة فى نظام الفرنشايز، الحق فى تركها والتنازل عنها، شطب العلامة – لعدم الاستخدام – لأسبقية الاستعمال، قضايا مختارة، حماية العلامة المشهورة أو ذائعة الصيت، وتعريف العلامة المشهورة فى التشريعات المحلية والاتفاقات الدولية، موقف أتفاقية باريس 1883 من العلامة المشهورة بالمادة 6 مكرر، وموقف أتفاقية التريبس من العلامة المشهورة بالمادة 16/3، ومعايير الشهرة على المستوى العالمى وفقا للجنة الويبو والمعايير الاسترشادية، ما هو القطاع المعنى، حماية العلامة المشهورة المسجلة والغير المسجلة.

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كذلك الحماية المدنية والحماية الجنائية للعلامة المشهورة، كذلك قضايا عملية التصنيف الدولى للمنتجات من السلع والخدمات وفقا لاتفاقية Nice 1957، مقدمة عن التصنيف قبل الاتفاقية للسلع فقط، دخول الخدمات فى التصنيف، نبذة عن الاتفاقية 1957 NICE وبنودها، التفرقة بين السلعة والخدمة، الفئات التى تثير الجدل الفئة 16 والفئة 35 والفئة 39، كيفية البحث فى التصنيف الدولى بالفئات والمنتجات، كذلك عرض للقضايا المختارة، قضية ( العاصى ) ( ريجيستى) بدل الغطس الفئة 9 و الفئة 25، قضية حبيبة التسجيل علي الفئة 42 والحماية علي الفئة 43، قضية سباجو التسجيل علي 42 وشطب علي 42 للتعارض علي 43، الحماية الجنائية و الحماية المدنية للعلامات التجارية .





كما يشمل اجراءات الحماية بالداخل، اجراءات الحماية وفقا للتدابير الحدودية الواردة بالتريبس، الامر على عريضة، اجراءات القاضى، صدور الأحكام النهائية و تنفيذها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعلامات التجارية، ومعاهدة باريس 1883-للملكية الصناعية مبادئ وأحكام، مبدأ المعاملة الوطنية والفرق بينه وبين مبدأ الدولة الاولي بالرعاية، ومبدأ حق الاولوية (الاسبقية )، مبدأ الدولية، واحكام الاتفاقية، وحماية العلامة المشهورة، حماية الاسم التجاري، منظمة التجارية العالمية WTO واتفاقية التريبس.

ويعرض البرنامج آليات حماية المؤشرات الجغرافية، وتعريف المؤشر الجغرافي، حماية المؤشر الجغرافي دوليا ومحليا، علاقة المؤشر الجغرافي بالعلامة التجارية، الفرق بين المؤشرات الجغرافية.

وتعد تكلفة التسجيل بالبرنامج 750 جنيه مصري (ويتم الدفع أون لاين أو الدفع نقدًا بمقر المعهد ويحصل المتدرب علي شهادة تدريب على العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وأعمال المنافسة غير المشروعة معتمدة من المعهد القومي للملكية الفكرية – جامعة حلوان.



