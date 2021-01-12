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تكنولوجيا

إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لبنك saib

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:42 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

 أعلن بنك saib، أحد أبرز البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، عن إطلاق موقعه الإلكتروني بشكله الجديد، والذي تم تصميمه وتطويره وفقًا للمعايير التكنولوجية الحديثة، حيث يضع كافة المعلومات والخدمات بين يدي متصفحي الموقع بما فيها متابعة أخبار البنك والإطلاع على منتجات وخدماته بكل يسر وسهولة.

وقد أوضح عمرو عطاللة نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات أن الموقع الإلكتروني يعد الواجهة الأولى للمؤسسة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم.لذا، رعينا أن تكون تجربة متعاملينا من خلال موقعنا الإلكتروني بالسهولة والراحة.

وأشار إلى إجراء بحث في سوق الشركات المنفذة لمواقع الانترنت من حيث الكفاءة في تطوير المواقع والخدمة، ووقع الإختيار على شركة عالمية في المجال لما لها من خبرة في المجال بالإضافة إلى تقديمها أحدث التقنيات، وأفضل تجربة للعملاء، حيث يوفر الموقع بتصميمه الجديد والعصري للمستخدمين سهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمنتجات البنك وخدماته،  وتم تصميم برامجه وتقنياته بصورة تسمح بالإضافة والتطوير فى أى وقت لضمان إتاحة المزيد من التفاعل مع مستخدميه.

أوضح عمرو نصير رئيس مجموعة التجزئة المصرفية و قنوات التوزيع و الاتصال المؤسسي والتسويق أنه تم تعزيز وإضافة بعض الخصائص الجديدة على الموقع منها حاسبة القروض كدليل تقريبي لمعرفة قيمة الأقساط، بالإضافة إلى إمكانية البحث عن أماكن الفروع ومواقع ماكينات الصراف الآلي على خرائط جوجل“Google Maps” لتسهيل تحديد أماكن وعناوين الفروع و ماكينات الصراف الآلى على العملاء من خلال خاصية  Branches / ATM locator.

وأشار إلى أن الهدف من تطوير الموقع الإلكتروني هو تعزيز التواصل مع كافة العملاء و توفير معلومات عن خدمات و منتجات البنك و سيتم تحديث الموقع الإلكتروني الجديد بشكل منتظم من خلال نشر أحدث المنتجات التي يتم إطلاقها.  كما أشار إلى أن التصميم الجديد للموقع يتماشى مع نوع الجهاز المستخدم سواء كان جهاز حاسوب آلي مكتبي،  محمول، أجهزة لوحية أو هواتف ذكية.

ووصف عمرو عثمان رئيس التسويق والإتصال المؤسسي الموقع الجديد بأنه "تفاعلي"وذلك تسهيلًا على زوار الموقع الوصول إلى المعلومات المتاحة والحصول على الخدمات المقدمة للأفراد والشركاتمثل "طلب الإتصالمع أحد ممثلي البنك لتقديم المشورة البنكية وتلبية إحتياجاتهم.

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