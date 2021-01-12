وظائف جديدة بالبنك الأهلي لحديثي التخرج.. طرق التقديم والأوراق المطلوبة

فتح البنك الأهلي المصري عبر الموقع الرسمي له، باب التقديم لـ وظائف 2021 لحديثي التخرج، وذلك من دفعات خريجي 2017، 2018، 2019، 2020، مشيرا إلى أن هناك فرص عمل لهم خلال الفترة الحالية.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" المتطلبات والشروط الكاملة للقبول ببرنامج تدريب الخريجين 2021 في البنك الأهلي المصري، وذلك بحسب البنك ذاته، حيث جاءت الشروط والأحكام للتقدم كالتالي:





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أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات

أن يكون المتقدم من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى

ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقا والجدول المرفق

ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاما عند التعيين

يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابقا للرقم القومي









- الكليات والتخصصات المطلوبة :

تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)

إدارة أعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق)

اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)

تكنولوجيا المعلومات

حاسبات ومعلومات

هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)

حقوق