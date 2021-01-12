ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وظائف جديدة بالبنك الأهلي لحديثي التخرج.. طرق التقديم والأوراق المطلوبة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:57 م
وظائف جديدة بالبنك
وظائف جديدة بالبنك الأهلي
Advertisements
مايكل عياد
فتح البنك الأهلي المصري عبر الموقع الرسمي له، باب التقديم لـ وظائف 2021 لحديثي التخرج، وذلك من دفعات خريجي 2017، 2018، 2019، 2020، مشيرا إلى أن هناك فرص عمل لهم خلال الفترة الحالية.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" المتطلبات والشروط الكاملة للقبول ببرنامج تدريب الخريجين 2021 في البنك الأهلي المصري، وذلك بحسب البنك ذاته، حيث جاءت الشروط والأحكام للتقدم كالتالي:

اقرأ أيضا:

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات
أن يكون المتقدم من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى
ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقا والجدول المرفق
ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاما عند التعيين
يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابقا للرقم القومي


- الكليات والتخصصات المطلوبة :
تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)
إدارة أعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق)
اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)
تكنولوجيا المعلومات
حاسبات ومعلومات
هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)
حقوق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: توفير 4700 فرصة عمل برواتب تصل لـ 3900 جنيه

التقديم اليوم.. 1700 وظيفة جديدة بمصلحة الضرائب.. التخصصات والشروط كاملة

6 شروط و7 خطوات للحصول على وظيفة بوزارة المالية من إعلان اليوم

وظائف جديدة في الضرائب والبريد.. التفاصيل الكاملة والتخصصات المطلوبة وطرق التقديم

آخر موعد للتقديم الثلاثاء| وظائف جديدة في بنك مصر.. شروط وتفاصيل ولينك التقديم

وزارة العدل تعلن عن 12 وظيفة في الشهر العقاري.. اِعرف الشروط

ترشيحاتنا

زيادة ١٠%.. تنفيذ بنود العقد بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب الأول

أحمد ياسر ريان يتعادل لسيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب

برقيات من وزير الدخلية لـ رئيس مجلس النواب حول وفاة 3 نواب

الدوري المصري.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

مصدر أمني ينفي قيام الأمن بإزالة سور نادي الزمالك النهري

القيمة الغذائية للكوارع.. فوائد متعددة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 فوائد لـ خل التفاح.. البشرة والدوالى الأبرز

شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز 2021

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب