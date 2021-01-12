للمرة الأولى.. notchnco الشركة الشقيقة لفيكتورى لينك تطور موقع الروائى أحمد مراد

في إطار التقدم التقني والتطورات التكنولوجية التي تسعى إلى تحقيقها، أعلنت شركة notchnco والتي هي الشركة الشقيقة لفيكتورى لينك، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا وخدمات القيمة المضافة، عن تطويرها للموقع الإلكتروني الخاص بالكاتب الروائي الكبير أحمد مراد، وذلك إيمانا من الشركة بأهمية تطوير الخدمات المقدمة على أعلى مستوى لتتناسب مع التطورات التي يشهدها المجتمع واحتياجات المتلقي.

في إطار سعي الشركة الدائم لمواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية وتوظيفها بشكل متميز لتقديم كل ما هو جديد من خدمات االذكاء الاصطناعي ، قامت الشركة بالعمل على تزويد موقع الفنان مراد بخدمةال Chatbot التي تعد قناة تواصل جديدة تمكن معجبين الفنان مراد من التواصل معه عن قرب وبطريقة أكثر فاعلية، وتعد تلك المرة هي الأولى التي يتم تزويد موقع لشخصية مصرية في عالم الأدب والفن بهذه الخاصية. هذه الخطوة تؤكد على سعي الشركة الدائم في تقديم محتوى ذات قيمه يدمج بين التكنولوجيا والفن معا، ذلك إلى جانب استمرارها على توفير خدمات متنوعة.

صرحت إنجي الصبان، رئيس مجلس إدارة شركة notchnco والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فيكتورى لينك "فكرة تطوير موقع إلكتروني للكاتب أحمد مراد وتزويده بال Chatbot تعد طفرة في عالم التكنولوجيا والفن وهي خاصية يعتمد عليها العديد من الفنانين العالميين، وهي التجربة الأولى في مصر وأعتقد أنها ستحقق نجاح كبير وستخلق حلقة تواصل مع محبي أحمد مراد، وبهذا تكون notchnco قد قامت بدورها في تعزيز الفن والتكنولوجيا ودمجهم من أجل تسهيل حياة العملاء وتقديم خدمات تتناسب مع التغيرات والتطورات التي يشهدها العالم وينحاز لها خاصة الشباب. والجدير بالذكر أنه خلال 3 أيام فقط من إطلاق خدمة الChatbot وصل عدد المستخدمين إلى 10 ألف وهذا يدل على مدى حماسة وإهتمام العديد بتجربة خدمات تكنولوجية جديدة ومتطورة.”

وأضافت الصبان أن notchnco تستثمر بشكل مختلف في الخدمات التي تقدمها، وتعمل على إبهار عملائها وتسهيل عمليات التواصل الإلكتروني من خلال تبني أفكار مختلفة ومتنوعة تطبق على المستوى العالمي.

قال الكاتب أحمد مراد، أنه يحرص على التواصل مع جمهوره وقراءه بكل الطرق الممكنة، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع شركة notchnco ، مشيرا إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد يتضمن كل أعماله، ويمكن بسهولة الحصول على نسخ من رواياته، فضلا عن وجود تفاصيل عن ورشة الكتابة التي يقدمها، وروابط لمشاهدة الأفلام المقتبسة من رواياته، بالإضافة إلى الرد على جميع استفسارات الجمهور والقراء من خلال الموقع .

وأضاف مراد "بعد سنين من الاندماج في كتابة الروايات وسيناريوهات الأفلام، اكتشفت أني مفتقد التواصل مع الجمهور، بل يزيد صعوبة كل يوم بسبب اتساع قاعدة القراء في مصر والعالم العربي، وبالتأكيد هناك استحالة للرد على كل أسئلتهم. من هنا كان استخدم تقنية الchatbot بشخصية MOR التي تم تصميمها أقرب لشبهي، وتعبيرات مختلفة، سجلت فيها كل إجابات لكل الاسئلة التي قد تخطر على بال القاريء، بالإضافة لألعاب ومسابقات تساهم في الترويج لأهمية الوعي بالقراءة."

وأضاف باسم نصيف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة notchnco " تأسست الشركة في عام 2020 بهدف توفير قنوات اتصال جديدة ومتعددة بين الشركات والعملاء لتحسين جودة ومستوى خدمة العملاء، ومن ثم تساهم في زيادة مبيعات تلك الشركات بسهولة وبشكل مباشر. نحرص أيضًا على استغلال كل الوسائل التكنولوجية وبالأخص التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل Facebook Messenger و WhatsApp for Business وتساهم في التواصل مع العملاء من مواقعهم خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية المصاحبة للحد من انتشار فيروس كورونا. وتقدم خدمة الchatbot الخاصة بالفنان أحمد مراد فرصة لمتابعيه ومعجبيه أن يتواصلوا معه عن قرب ويسألوا العديد من الأسئلة والتي منها ما يخص رواياته والأفكار المستوحاه له قبل كتابها، بالإضافة إلى مشاهدة فيديوهات من كواليس الأفلام ومناقشات الكتب والتعرف على سيرته الذاتية"