شراكة عالمية لمدة 8 سنوات ضمن مبادرة أليانز لرعاية الألعاب الأولمبية والبارالمبية

إيمانا من مجموعة أليانز العالمية بأهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وإنطلاقا من اهتمامها بدور الرياضة في تقريب الثقافات والإدماج المجتمعي، عقدت مجموعة أليانز العالمية ومقرها الرئيسي مدينة ميونخ الألمانية، شراكة دولية مع ممثلي المنظمات الأولمبية والبارالمبية العالمية. هذا وقد أتى التفعيل الرسمي لتلك الشراكة بدءا من الأول من شهر يناير للعام الحالي ولمدة ثماني سنوات، ليتوج التعاون القائم بالفعل منذ عام 2006 .





وفي هذا الصدد، أعرب السيد/ أوليفر بات، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز العالمية، عن سعادته بالشراكة قائلًا: "تفخر أليانز بكونها الشريك التأميني الحصرى للمنظمات الأولمبية والبارالمبية على مستوى العالم ونسعى للتوسع في نشاط مبادراتنا المجتمعية في أكثر من 200 دولة ". وأضاف بات: "بصفتنا شريكا داعمًا للمناخ الرياضي العام، فإن أفراد فريق عمل أليانز والبالغ عددهم 148 ألف موظف و100 ألف وكيل تأمينى حول العالم يفخرون برعاية الأولمبيين والبارالمبيي ن نحو تحقيق طموحاتهم. كم نعتز بإحياء القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بين مؤسسة أليانز وتلك المنظمات، مثل: التميز والصداقة والاحترام والإدماج الاجتماعي ."





جدير بالذكر أنه منذ الإعلان عن الشراكة في سبتمبر 2018 ، تمكنت شركة أليانز للتأمين من جذب الاهتمام العام من خلال حملات التوعية الصحية في أربعة أسواق رئيسية، وهي: أستراليا والصين.





وفرنسا واسبانيا. هذا إلى جانب استضافة أليانز للجنة الأولمبية الاسترالية ضمن فاعليات "أسبوع الصحة العالمي"، لاستعراض وسائل وسبل تعزيز الصحة النفسية والعقلية. كما قامت أليانز أيضًا بالتعاون مع "اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية - باريس 2024 “لتشجيع الأفراد على المشي والركض ضمن مبادرة "نادي باريس 2024 ،"وهي مبادرة لتحفيز غير الرياضيين على ممارسة الرياضة .





ستقوم أليانز بتوسيع المبادرات المحلية للتواصل مع الرياضيين والمشجعين في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال لا الحصر، ستوفر شركة أليانز للمستهلكين والموظفين فرصة المشاركة في سباق الشعلة الأولمبية في بكين 2022 وستشرك الشباب مع روح وقيم الحركات في معسكرات أليانز الرياضية من خلال تجربة الرياضة وبناء الصداقات والتعلم من الرياضيين. علاوة على ذلك، ستدعم الحركات بحلول وخدمات تأمينية مخصصة .





أما من جانب اللجنة الأولمبية الدولية، والتي أبدى أعضاؤها ترحيبا شديدا بالشراكة الوليدة والتي تم الإعلان عنها في 2018 ،صرح توماس باخ - رئيس اللجنة، قائال : "يشعر أفراد فريق العمل لدينا بالحماسة وبالامتنان لمؤسسة أليانز كونها أولت عناية كبيرة ودعم لكل ما يختص بالمنظمات الأولمبية، ونتطلع إلى العمل سويا في المرحلة القادمة ".





وأكد أندرو بارسونز - رئيس اللجنة البرالمبية الدولية: "نسعد بقيام أليانز بتسليط الضوء العالمي على المنظمات والقيم البارالمبية. فإن لفت الأنظار العالمية نحو مواهب وطموحات ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إدماجهم مع سائر فئات المجتمع، يقع ضمن أعظم أولوياتنا ."



