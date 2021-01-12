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رياضة

أرتيتا يعلن تجديد عقد روب هولدينج مع أرسنال حتى 2024

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:09 م
ارتيتا
ارتيتا
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القسم الرياضي
وقّع اللاعب "روب هولدينج" مدافع نادي "ارسنال" الإنجليزي على تجديد عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات قادمة.

ويتعتبر تجديد عقد المدافع صاحب ال 25 عاما مكافأة قوية له بعد إلتزامه بمهامه الدفاعية تحت قيادة المدير الفني " مايكل ارتيتا" بعد عودة اللاعب من الإصابة التي تعرض لها ضد نادي "مانشستر يونيتد منذ عامين.

وأصبح ارتيتا يعتمد على اللاعب الإنجليزي منذ بداية الموسم، وشارك في 16 مباراة هذا الموسم، كما كان جزءًا أساسيًا في فوز آرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي. 

وأوضح ارتيتا لشبكة أخبار "بي بي سي" البريطانية أن الصفقة الجديدة مستمرة حتى عام 2024 مع خيار التمديد لعام اخر.

وأضاف "تعجبني مساهمات روب كثيرا مع زملائه في النادي وداخل غرفة الملابس وأيضا داخل أرضية الملعب".
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