أرتيتا يعلن تجديد عقد روب هولدينج مع أرسنال حتى 2024





ويتعتبر تجديد عقد المدافع صاحب ال 25 عاما مكافأة قوية له بعد إلتزامه بمهامه الدفاعية تحت قيادة المدير الفني " مايكل ارتيتا" بعد عودة اللاعب من الإصابة التي تعرض لها ضد نادي "مانشستر يونيتد منذ عامين.







وأصبح ارتيتا يعتمد على اللاعب الإنجليزي منذ بداية الموس م، وشارك في 16 مباراة هذا الموسم، كما كان جزءًا أساسيًا في فوز آرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.





وأوضح ارتيتا لشبكة أخبار "بي بي سي" البريطانية أن الصفقة الجديدة مستمرة حتى عام 2024 مع خيار التمديد لعام اخر.







وأضاف "تعجبني مساهمات روب كثيرا مع زملائه في النادي وداخل غرفة الملابس وأيضا داخل أرضية الملعب".

وقّع اللاعب "روب هولدينج" مدافع نادي "ارسنال" الإنجليزي على تجديد عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات قادمة.