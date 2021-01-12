تكليف المهندس سمير الشال بتسيير أعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتكليف المهندس سمير محمد مصطفى الشال، بتسيير أعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الأوقاف.

وزير الأوقاف يعتمد إشهاد وقفي جديد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاثنين 11/ 1/ 2021م إشهادًا جديدًا بقيمة بلغت (5,371,000) خمسة ملايين وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف جنيه عبارة عن شهادات استثمار.



