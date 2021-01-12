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أخبار البلد

نقابة الصحفيين تنتهي من تفعيل الاشتراك في مشروع العلاج على خدمة فوري

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:49 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن محمد شبانة، الأمين العام لمجلس نقابة الصحفيين، أنه تم تفعيل خدمة فوري لـ سداد الاشتراكات السنوية، والعلاج، ورسوم استخراج الكارنيه، وفق قرار مجلس النقابة؛ كنوع من الحماية للزملاء من الاختلاط، والتعرض لفيروس كورونا، وذلك إلى جانب الاشتراك بالطرق العادية السابق ذكرها عن طريق الصحف والإصدارات والفرق الجماعية.. 

وأوضح "شبانة"، أنه ستكون آليات التعامل والسداد بخدمة فورى كالتالى:

بداية هناك أكواد بالصورة مرفقة للتسهيل على الزملاء فمن الممكن وضع الكود مباشرة دون البحث عن اسم النقابة والخدمة..
1- التعامل برقم القيد ثم الاسم.
2- سداد اشتراك مشروع العلاج يشمل جميع الزملاء                                 (مشتغلين وتحت التمرين).
3- يمكن الاشتراك بخدمات العلاج للعام 2021، بجدول المعاشات والوفاة.
4- يمكن سداد اشتراكات النقابة حتى أربعه سنوات من 2017 وحتى 2020.
5- يمكن استخراج كارنيه النقابة لعام 2021.
6- فى حـــــالة إضــــــافة أفراد جدد للاشــــتراك بمشروع العلاج ضمن أسر الزملاء الصحفيين يمكن إرسال المستندات الـــــدالة على ذلك على واتــساب                                      رقم ( 01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357 )، وذلك بعد سداد الاشتراك وصورة قيمة السداد بالاشتراك .
7- يمكن إرسال المستندات الخاصة بالمشتركين الجدد او التعديلات بإضافة افراد او حذف أفراد او اي تعديلات او إضافة مواليد  على مشروع العلاج  على ارقام خدمات الواتس اب السابق ذكرها بعد سداد قيمة الاشتراك وصورة قسيمة السداد .
8- يتم توفير ميزة توصيل هذه المستندات الى الزملاء بمحل اقامتهم اذا ارسلوا بياناتهم وعناوينهم وسددوا رسوم خدمة التوصل لفورى على ان يتم ارسال صورة قسيمة السداد على خدمة واتس اب على الارقام السابق ذكرها .
10- يمكن للزملاء بجدول المعاشات إرسال مستنداتهم على رقم الواتس تحديدا ( 01095118336)
نقابة الصحفيين تنتهي من تفعيل الاشتراك في مشروع العلاج على خدمة فوري
نقابة الصحفيين تنتهي من تفعيل الاشتراك في مشروع العلاج على خدمة فوري
نقابة الصحفيين تنتهي من تفعيل الاشتراك في مشروع العلاج على خدمة فوري
نقابة الصحفيين تنتهي من تفعيل الاشتراك في مشروع العلاج على خدمة فوري
نقابة الصحفيين تنتهي من تفعيل الاشتراك في مشروع العلاج على خدمة فوري
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