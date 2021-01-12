بعد إصابة تريزيجيه بـ كورونا.. أستون فيلا يطلب تأجيل مباراته أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي أستون فيلا طلب تأجيل مباراته أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا.





وذكرت صحيفة " تيليجراف" البريطانية، بأن نادي أستون فيلا طلب من رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل المباراة المقررة يوم 17 يناير المقبل أمام إيفرتون، بسبب تفشي فيروس كورونا.





ويأتي ذك بعد إعلان محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.









ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه بأنه نظرًا لكثرة الإصابات بالفيروس المتفشي في صفوف أستون فيلا، فأنه تقرر تأجيل المباراة التي كانت مقررة يوم الأربعاء بينه وبين توتنهام.





وقالت رابطة البريميرليج بأنه سيتم تبديل مباراة توتنهام وفولهام والتي كانت قد تم تأجيلها لذات السبب، لتقام بدلًا من مباراة توتنهام وأستون فيلا في نفس الموعد الذي كان مقررًا لها.





وأشارت الرابطة إلى انه نظرًا لذلك، فأنه تقرر تأجيل مباراة فولهام وتشيلسي، لتقام يوم 16 بدلًا من يوم 15 من شهر يناير، وتأجيل مباراة أستون فيلا وإيفرتون لتقام يوم 17 بدلًا من 16 من الشهر ذاته.





وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد أعلنت أمس الاثنين، عن تأجيل مباراة فريقي توتنهام هوتسبير أمام أستون فيلا في مسابقة البريميرليج، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفيلانز.