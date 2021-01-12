فوز النائبين محمد أبو العينين وأحمد سعد بمنصب وكيلي مجلس النواب

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نتيجة انتخاب وكيلي مجلس النواب، موضحا أن عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 581 عضوا بينهم صوت واحد باطل.

وهنأ المستشار حنفي جبالي، وكيلي المجلس النائبين محمد أبو العينين وأحمد سعد الدين بعد فوزهما بمقعدي وكيلي المجلس، متمنيا خالص التوفيق والسداد بما يحقق الصالح العام للمجلس.





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وفي سياق متصل قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعد فوزه بمقعد رئيس المجلس، :" يسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على انتخابكم لي رئيسا لمجلس النواب ".





وأضاف جبالي في كلمة له بعد فوزه بمقعد رئيس مجلس النواب:" لا فرق بين من وافق ومن اعترض وتلك هي الديمقراطية التي تتسم بتعدد وجهات النظر والشكر موصول لزملائي الذين تولوا مسؤولية الجلسة الإجرائية الأولى".





وتابع الجبالي:" الرئيس السيسي وحّد القوى الوطنية تحت شعار يد تحمل السلاح لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه ويد تبني وتستمر في البناء".





وأدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.





وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة. كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر وهو ما تم علي مستوي الفردي ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.