بعد فوزه بمقعد وكيل النواب.. أبو العينين: تحية للرئيس السيسي صانع النهضة ومحقق المعجزات

وجه النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، :" تحية تملؤها الوطنية الصادقة التي بها، مشاركا بكتابة تاريخ تشريعي جديد وتحية تملأوا دعوات مخلصة للجميع بالتوفيق في خدمة وطننا الغالي مصر ". أشعربكتابةتملأوا





وأضاف أبو العينين في كلمته بعد الفوز بمقعد وكيل مجلس النواب:" تحية يملأها الفخر والاعتزاز لـ القيادة السياسية حصن الامان لمصر الذي يبني ويعمر ونشهد له تاريخا ناصع البياض في ظروف استثنائية وتحديات المحيط الحيوي الإقليمي".





وتابع أبو العينين:" تحية للسيد الرئيس السيسي صانع النهضة المصرية الحديثة والذي وهب حياته فداء للوطن وبعث الأمل وحقق المعجزات في وقت قصير وبنى رؤية طموحة خطوات اتفاقية طموحة لبناء دولة كبيرة ".





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وفاز النائب محمد ابو العينين بمقعد وكيل مجلس النواب بعد ان اجريت انتخابات داخل قبة البرلمان لانتخاب وكيلي المجلس. وحصل على 412 صوتا





وأدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.





وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة. كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر وهو ما تم علي مستوي الفردي ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.