المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين وكيلين لمجلس النواب

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فوز المستشار أحمد سعد الدين، بمنصب وكيل أول مجلس النواب، بعد حصوله على 485 صوتًا.





كما فاز النائب محمد أبو العينين بمنصب وكيل ثانٍ البرلمان، وذلك بعد حصوله على 412 صوتًا.





وبلغ إجمالي عدد الأصوات 581 صوتًا، منهم 580 صوتًا صحيحًا، وصوت واحد فقط باطل.





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وتنافس 8 مرشحين على منصبي وكيلي مجلس النواب، وجاءت النتيجة كالتالي:

أحمد سعد الدين: 485 صوتا. محمد أبو العينين: 412 صوتا. سليمان وهدان: 125 صوتا. فريدة الشوباشي: 71 صوتا. محمد عبد العزيز:75 محمد الجبلاوي: 11 صوتا. حنان عبد المنعم: 6 أصوات. سحر بشير معتوق: 5 أصوات.

