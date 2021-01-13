ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تطالب بتسليط الضوء على مدينة دمياط ضمن خطة المجمعات الصناعية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:01 ص
النائبة ايفلين متي
النائبة ايفلين متي عضو مجلس النواب
Advertisements
سماح أنور
قالت النائبة ايفلين متي عضو مجلس النواب، إن فوز المستشار حنفي الجبالي بمنصب رئيس مجلس النواب،يمثل إضافة قوية للبرلمان الجديد فهو من أبرز قامات السلطة التشريعية وعلي درجة عالية من الخبرة والكفاءة التي تجعله جدير بالثقة لحمل المسئولية الكبيرة الملقاة علي عاتقه.

أكدت "متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن ملفات القطاع الصناعة علي رأس أولوياتها حيث يشغل أهتمامها دعم صغار الصناع والمستثمرين بجانب البت في وضع آليات من شأنها إنهاء مشكلات المصانع المتعثرة، مناشدة بضرورة تسليط الضوء علي مدينة دمياط وإعادة إحياء صناعة الأثاث بها ضمن خطة الدولة في إنشاء المجمعات الصناعية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن برلمان 2021 سيحمل مفهوم جديد وذلك بسبب ضمه جميع الأطياف السياسية مما يفرز مزيد من وجهات النظر وتبادل الأراء من شتي الزوايا لخلق حوار مجتمعي فعال من شأنه تكثيف الجهود في وضع حلول تشريعية تسمح بإزالة العوائق والتحديات أمام التنمية.

وتابعت النائبة، أن مشاركة المرأة بنسبة 27% من البرلمان جاءت بمثابة ردا لقيمتها وحرصا من الرئيس السيسي علي تمكينها بالعمل وإعطائها فرصة لإثبات قدرتها علي إحداث تغيير بالمجتمع.

وقد بدأت الجلسة الإفتتاحية بالفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 2021، وترأستها النائبة فريدة الشوباشي، وشهدت فعاليات الجلسة إنتخابات رئيس المجلس والذي تم إختيار المستشار حنفي الجبالي لتولي رئاسة المجلس، وإختيار النائب أحمد سعد الدين وكيل أول للمجلس والنائب محمد أبو العنين وكيل ثان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد ترشحه لرئاسة برلمان 2021.. من هو المستشار حنفي الجبالي؟

محمد أبو العينين يعلن ترشحه على منصب وكيل مجلس النواب

فوز المستشار جبالى.. ننشر نتيجة انتخابات رئاسة مجلس النواب

شيخ الأزهر يهنئ المستشار حنفي جبالي لاختياره رئيسا لمجلس النواب

أحمد موسي يهنئ المستشار حنفي الجبالي برئاسة البرلمان

اسم وتاريخ.. عزة مصطفى تهنئ المستشار حنفي الجبالي بـ فوزه برئاسة مجلس النواب

ترشيحاتنا

عاش في السعودية.. كندا تعين وزيرًا من أصل سوري

يقاومه ويضعفه.. اكتشاف عدو قوي لـ فيروس كورونا في الأمعاء

يستحق أم لا.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء النادي المصري

الكويت تسمح لمواطني الإمارات والبحرين بدخول أراضيها حتى لو زاروا إسرائيل

ثاني المنتخبات.. أمريكا تعلن انسحابها من مونديال اليد بسبب كورونا.. وسويسرا البديل

أمريكا تسجل حصيلة مرعبة لوفيات فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقاومه ويضعفه.. اكتشاف عدو قوي لـ فيروس كورونا في الأمعاء

إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور

شاهد لحظة سقوط طفل بين صخرتين في السعودية ونجاته بأعجوبة.. فيديو