برلمانية تطالب بتسليط الضوء على مدينة دمياط ضمن خطة المجمعات الصناعية

قالت النائبة ايفلين متي عضو مجلس النواب، إن فوز المستشار حنفي الجبالي بمنصب رئيس مجلس النواب،يمثل إضافة قوية للبرلمان الجديد فهو من أبرز قامات السلطة التشريعية وعلي درجة عالية من الخبرة والكفاءة التي تجعله جدير بالثقة لحمل المسئولية الكبيرة الملقاة علي عاتقه.





أكدت "متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن ملفات القطاع الصناعة علي رأس أولوياتها حيث يشغل أهتمامها دعم صغار الصناع والمستثمرين بجانب البت في وضع آليات من شأنها إنهاء مشكلات المصانع المتعثرة، مناشدة بضرورة تسليط الضوء علي مدينة دمياط وإعادة إحياء صناعة الأثاث بها ضمن خطة الدولة في إنشاء المجمعات الصناعية.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن برلمان 2021 سيحمل مفهوم جديد وذلك بسبب ضمه جميع الأطياف السياسية مما يفرز مزيد من وجهات النظر وتبادل الأراء من شتي الزوايا لخلق حوار مجتمعي فعال من شأنه تكثيف الجهود في وضع حلول تشريعية تسمح بإزالة العوائق والتحديات أمام التنمية.





وتابعت النائبة، أن مشاركة المرأة بنسبة 27% من البرلمان جاءت بمثابة ردا لقيمتها وحرصا من الرئيس السيسي علي تمكينها بالعمل وإعطائها فرصة لإثبات قدرتها علي إحداث تغيير بالمجتمع.





وقد بدأت الجلسة الإفتتاحية بالفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 2021، وترأستها النائبة فريدة الشوباشي، وشهدت فعاليات الجلسة إنتخابات رئيس المجلس والذي تم إختيار المستشار حنفي الجبالي لتولي رئاسة المجلس، وإختيار النائب أحمد سعد الدين وكيل أول للمجلس والنائب محمد أبو العنين وكيل ثان.



