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رياضة

موسيماني: حققنا المطلوب أمام الإنتاج.. وهدفنا تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:55 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق حقق أهدافه في ‏مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز، بإضافة ثلاث نقاط جديدة وتسجيل أربعة أهداف لمواصلة المشوار ‏في المسابقة.‏

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: «كانت هناك بعض الأخطاء في ‏التمرير في الثلث الأخير من الملعب، ولكن دفاعيًّا كان الأهلي جيدًا، ونفس الأمر في وسط ‏الملعب، واستطاع مهاجمو الفريق أن يسجلوا 4 أهداف ويحسموا الفوز بالمباراة».‏

وأوضح المدير الفني أن كرة القدم لا يوجد بها توقع لتوقيت تسجيل الأهداف، وأن أول 4 ‏مباريات له مع الفريق بعد توليه المهمة كان الأهلي يسجل في الشوط الأول، ولا يوجد أزمة ‏في حالة التسجيل خلال الشوط الثاني وهذا هو حال كرة القدم، وهو أمر وارد يجب أن نتقبله.‏

وشدد المدير الفني على أنه يركز على التسجيل من الضربات الثابتة خلال التدريبات، وفي ‏حديثه مع اللاعبين، لاستغلال هذا العنصر.‏

وأشار إلى أن الفرق المنافسة تدرس الأهلي جيدًا وكذلك طريقة اللعب والتحركات، ولكن ‏الأهلي يحاول تنويع اللعب من خلال التسجيل من ضربات ثابتة.‏

وأكد موسيماني أنه يسعى من خلال التغييرات إلى منح الفرصة لبعض اللاعبين غير ‏الجاهزين بدنيًّا، حيث تم تغيير بدر بانون من أجل إتاحة الفرصة لرامي ربيعة، ‏لتجهيزه مثلما حدث مع سعد سمير في المباراة الأخيرة، ونفس الأمر مع محمد ‏هاني بعد عودته وشفائه من كورونا، وتم استبدال حمدي فتحي بهدف الحفاظ عليه وتجنب تعرضه للإجهاد، خاصة أنه شارك ‏بصورة أساسية في المباريات الأخيرة.

وقال المدير الفني للأهلي إنه يسعى لرفع المستوى البدني لبعض اللاعبين، حتى يكون الجميع في حالة بدنية واحدة قبل مونديال الأندية وانطلاق دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وواصل حديثه بالتأكيد أن التغييرات كانت معروفة قبل المباراة، وأنه أبلغ اللاعبين الذين ‏تم استبدالهم بتوقيت المشاركة وعدد دقائق اللعب، ولم يفاجأ اللاعبون بالخروج من الملعب.‏

واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز، بالإضافة إلى تجهيز اللاعبين خاصة غير الجاهزين على المستوى البدني بسبب ‏غيابهم خلال الفترة الماضية.‏

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